Trenčín pravdepodobným dejiskom prestížneho hokejového turnaja

Prestížny mládežnícky hokejový turnaj Hlinka Gretzky Cup prejde v najbližších rokoch výraznými zmenami. Tá najvýznamnejšia sa týka dejísk tohto podujatia. Podľa informácii českého webu Sport.cz sa kanadská strana do organizovania tohto turnaja v budúcnosti príliš nehrnie, navyše kanadskému zväzu vypršala v minulom roku zmluva s ostatnými organizátormi turnaja.

V predchádzajúcich šiestich rokoch sa podujatie, na ktorom sa v minulosti predstavili hráči ako Sidney Crosby, David Pastrňák či Nathan McKinnon, hralo na striedačku v Kanade a v Česku resp. na Slovensku.

„Kanada organizuje teraz skoro každý šampionát „dvadsiatok“, v budúcnosti by mali byť každý druhý rok v Severnej Amerike aj majstrovstvách sveta „osemnástok“, takže sú tam toho hokeja možno aj trocha presýtení,“ uviedol pre Sport.cz generálny sekretár hokejového zväzu Ján Černý.

Dejiskami Brno a Trenčín, Břeclav končí

Ďalšou novinkou je to, že Hlinka Gretzky Cup už nebude v budúcnosti hostiť Zimný štadión v Břeclavi. „Je to za nás škoda, pretože diváci boli skvelí, ale břeclavský štadión je pre televíznu produkciu nedostatočný. Keď sú horšie poveternostné podmienky a prší, tak je hmla, všetko sa rosí a v televízii to nie je dôstojné,“ povedal Černý.

V aktuálnej sezóne sa bude prestížny turnaj s účasťou mnohých hokejových talentov hrať pravdepodobne v Brne a v Trenčíne. V druhom najväčšom meste Česka je na programe výstavba novej hokejovej arény, ktorá by mala hostiť Hlinka Gretzky Cup už v roku 2027.

„V prospech Brna hovorí fakt, že je v blízkosti slovenských hraníc, takže cestovanie medzi českou a slovenskou časťou turnaja bude ďalej komfortné a tiež je to samozrejme otázka infraštruktúry. V Brne je zázemie niekde úplne inde ako v Břeclavi, už vzhľadom na to, že tam sídli extraligový tím. Čakáme, že návšteva bude porovnateľná ako v Břeclavi,“ podotkol Černý, ktorý tiež pripomenul, že i hokejový stánok v Trenčíne prišiel rozsiahlou rekonštrukciou.

Rokuje sa aj o zmene názvu turnaja

Český hokejový zväz má enormný záujem o usporiadateľstvo prestížnej akcie ôsmich reprezentácií, na ktorú Kanada vozí silnejšie výbery ako na svetový šampionát osemnásťročných „Vnímame ho veľmi prestížne. Keď jednu dobu slovenská strana váhala, či bude pokračovať, boli sme ochotní prevziať aj druhú časť turnaja. Je to taká iniciačná akcia pre talentovaných hráčov na začiatku draftového roka,“ doplnil Černý.

Vedenie českého hokeja načrtlo i plán opäť zmeniť oficiálny názov turnaja. Od roku 2018 sa nazýva Hlinka Gretzky Cup, pričou česká strana má záujem o obnovenie pôvodného názvu Hlinka Memorial Cup.

Totálna dominancia Kanady

Hlinka Gretzky Cup sa pod rôznymi názvami koná od roku 1991, a tak má v kategórii do osemnástich rokov väčšiu tradíciu ako svetový šampionát osemnástok, ktorého prvý ročník sa uskutočnil v roku 1999. Hegemonom Hlinka Gretzky Cupu je Kanada, ktorá vyhrala celkovo 25 titulov.

Slovensko tento turnaj nevyhralo ani raz, i keď v roku 2021 bolo veľmi blízko. V Piešťanoch vtedy slovenskí mladíci prehrali až vo finále s Ruskom. Jadro tímu v tom čase tvorili hráči ako Juraj Slafkovský, Dalibor Dvorský, Filip Mešár, Šimon Nemec či Adam Sýkora.