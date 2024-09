Tradičná rodina dostáva na frak v novom slovenskom filme

Mama a otec v manželskom zväzku s aspoň dvoma deťmi je to, čo aj u nás nazývame„tradičnou nukleárnou rodinou”. Málokto však vidí, čo sa častokrát deje za zatvorenými dverami. Agresívny otec a nábehom na alkoholizmus, submisívna mama mysliaca v prvom rade na dobro detí a súrodenci so strachom sa pred otcom akokoľvek prejaviť. Situácia ako zo zlého stereotypného vtipu je realitou pre mnohé rodiny nielen na Slovensku. A je tiež v popredí nového slovenského filmu v réžii Romana Ďuriša s názvom Pokiaľ ja žijem, ktorý do kín príde už 5. septembra.

Jeho hlavným hrdinom je 23-ročný Dalibor, ktorý sa po prepustení z väzenia teší na stretnutie so svojou rodinou. Keď však zistí, že jeho mladší brat bol po rozvode rodičov prisúdený otcovi, rozhodne sa zakročiť. S otcom ma totiž komplikovaný vzťah – celý život ho znevažoval, týral a dokonca vyhodil z domu na ulicu. Dalibor urobí všetko pre to, aby jeho brata nečakal podobný osud.

Najskôr však musí vyhrať boj s vlastnými démonmi. Aby sa vyrovnal s bolestivou minulosťou, rozhodne sa presadiť ako fakír v putovnom cirkuse. Vnútornú bolesť vymení za tu vonkajšiu a jeho novou každodennou realitou je chrlenie ohňa, ležanie na posteli z klincov či adrenalínové kúsky s pytónom.

Foto: Itafilm

Vo vizuálne podmanivej snímke sa tvorcovia zaoberajú témami ako búranie toxických generačných cyklov, emancipácia mladého človeka od rodiny, v ktorej vyrastal, a zároveň prevzatie zodpovednosti za vlastný život a rozhodnutia, ktoré robíme.

Realizáciu filmu Pokiaľ ja žijem podporil Audiovizuálny fond, Visegrad Fund a Státní fond kinematografie. Producentom sú slovenská spoločnosť Bright Sight Pictures, česká Lonely Production, poľská Lumisenta Foundation a Slovenská televízia a rozhlas. Distribútor Itafilm prinesie film do slovenských kín už 5. septembra.

Foto: Itafilm

V KINÁCH OD 5. SEPTEMBRA

