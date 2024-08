Ružomberok prehral v Arménsku rozdielom triedy. Dopredu sme nič neukázali, vraví Lavrinčík

Futbalisti MFK Ružomberok prehrali v úvodnom zápase play-off Európskej konferenčnej ligy na pôde arménskeho tímu FC Noah 0:3 (0:1). Zverenci českého trénera Ondřeja Smetanu inkasovali úvodný gól už v 3. minúte z kopačky portugalského útočníka Goncala Gregoria. Duel v 68. minúte poznačil takmer 20 minút trvajúci výpadok elektrického prúdu.

Po ňom zvýšil na 2:0 z pokutového kopu v 79. minúte Gor Manevlyan a v 93. minúte brankára „ruže“ Tomáša Frühwalda prekonal aj brazílsky zakončovateľ Matheus Aias.

Kouč spokojný nebol

Kouč tímu z Liptova nebol spokojný s herným prejavom svojho tímu.

„Zakladanie akcií v podaní súpera nám robilo veľké problémy. Nedokázali sme správne presovať. Nechceli sme sa vyťahovať vysoko, aby za obrancami nebolo veľa priestoru. S našou typológiou sme nechceli byť až takí roztiahnutí, ale neboli sme schopní správne reagovať na tieto veci a nezlepšovali sme ich ani počas zápasu. Celkovo sme z hľadiska variability a individuálnej hráčskej kvality neboli schopní reagovať na súpera. Nedostupovali sme a neriešili veci správne,“ povedal Smetana.

Rozdiel 17 streleckých pokusov

Ružomberok, ktorému zo zdravotných dôvodov chýbali viaceré opory, vyprodukoval v zápase iba 5 streleckých pokusov, zatiaľ čo súper ich mal až 22. Arménsky vicemajster dominoval aj v ďalších ukazovateľoch, výsledkom čoho bol už piaty domáci víťazný duel v pohárovej Európe. Naopak Ružomberok utrpel na ihrisku súpera už tretiu „európsku prehru“ v tejto sezóne.

„Treba povedať, že je to zaslúžená prehra. Žiaľ, o tri góly, pretože štvrťhodinu pred koncom to bolo stále iba o jeden. Domáci boli lepší, šancí mali toľko, že padli tri góly. My sme dopredu neukázali nič. Hrá sa ešte deväťdesiat minút v Ružomberku. Keď sme išli do Splitu, málokto nám veril, že postúpime. Teraz nám bude pred odvetou proti Noahu veriť ešte menej ľudí, ale musíme dať doma tri góly a vo futbale sa môže stať všetko,“ cituje stredopoliara Ružomberka Samuela Lavrinčíka denník Šport.

Odveta na ružomberskom trávniku je na programe vo štvrtok 29. augusta od 18.30 h.