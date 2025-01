Televízia zostáva hlavným zdrojom sledovania správ. Až 40 percent divákov preferuje tradičné spravodajstvo

Televízia zostáva najužívanejším zdrojom spravodajstva, pričom aj v roku 2024 sa drží okolo úrovne 40 percent. Sociálne siete si mierne zlepšili pozíciu s miernym nárastom zo 18,7 na 19,7 percenta.

Naďalej dominujú u mladších vekových skupín do 33 rokov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý od septembra do októbra 2024 realizovala telefonicky na vzorke tisíc respondentov spoločnosť CreditCall pre agentúru Neuropea.

Printové a tlačené médiá si zachovávajú nízku popularitu

Išlo o porovnanie s výsledkami reprezentatívneho prieskumu spred roka. Spravodajské online platformy podľa neho zaznamenali len minimálnu zmenu – pokles z 18,4 na 18,1 percenta, pričom ich popularita je najvyššia medzi respondentmi vo veku 34-49 rokov. Printové a tlačené médiá si zachovávajú stabilne nízku popularitu, pričom ich najväčší podiel – okolo 3 percentá – je u starších nad 66 rokov.

Dôvera v zdroj článku ako rozhodujúci faktor na jeho otvorenie sa podľa prieskumu medziročne zvýšila z 28,3 percent v roku 2023 na 30 percent v roku 2024. Záujem o tému podľa titulku zostal ako rozhodujúci faktor pre otvorenie či prečítanie mediálneho výstupu stabilný (25 percent v roku 2023 a 25,3 percent v roku 2024), pričom mladší respondenti (18-33 rokov) sa riadia titulkom viac než iné vekové skupiny.

Posun k preferencii obsahu pred formou

Význam pútavých titulkov však mierne klesol z 21,9 na 21 percent a vizuálny obsah, teda fotografie a videá, sa v medziročnom porovnaní javia menej dôležitými – ich podiel klesol z 9,4 na 7,8 percenta. To môže podľa agentúry signalizovať posun k preferencii obsahu pred formou, aj to, že samotná atraktívnosť titulkov už nie je najrozhodujúcejším faktorom na prilákanie čitateľov.

V otázke dôveryhodnosti však nastal istý posun. Verejnoprávne televízne a rozhlasové médiá v dôveryhodnosti mierne poklesli z 49,2 na 45,4 percenta. CEO agentúry Neuropea Peter Papanek za tým vidí najmä intenzívnu diskusiu o ich podobe, ktorá sprevádzala zmenu názvu a spôsob voľby ich riaditeľa.

„Napriek tomu sú ale stále najdôveryhodnejším zdrojom spravodajstva, najmä medzi staršími vekovými skupinami 66 a viac rokov,“ uvádza. Zaujímavosťou je, že naopak súkromné televízie a rádiá zaznamenali nárast dôvery z 11,8 na 14,5 percenta, čo môže podľa Papanka naznačovať istú zmenu mediálnych preferencií, ktorú sa oplatí sledovať aj v ďalších rokoch.

V sledovanosti aj naďalej dominuje domáca politika

Medzi sledovanými témami aj naďalej dominuje domáca politika, pričom jej podiel ostáva stabilný (50,4 percenta v roku 2023 a 50,8 percenta v roku 2024).

Sledovanosť športu podľa prieskumu klesla z 37,6 na 33,1 percenta, napriek tomu, že 2024 bol superšportovým rokom s viacerými veľkými podujatiami. Medzinárodné záležitosti a kultúra tiež zaznamenali pokles záujmu, pričom sledovanie kultúry a umenia kleslo z 30,5 na 26,2 percenta. Finančné správy, regionálne témy a kriminalita zostávajú stabilnými oblasťami záujmu, pričom ich podiely sa výrazne nemenili.

„Medziročné porovnanie odhaľuje stabilitu tradičných médií, akými sú napríklad televízie. Sociálne siete prirodzene stúpajú, čísla však naznačili mierny odklon od povrchnosti. Respondenti totiž kladú väčší dôraz na pocit individuálnej dôvery k zdroju a kvalitu obsahu, pričom vizuálna atraktivita a senzácie v medziročnom porovnaní strácajú na dôležitosti,“ uzavrel Papanek.