Taxikár Richard nemohol uveriť vlastným očiam, po ceste v Liptovskom Mikuláši skákala kengura

Taxikár Richard zažil počas svojej rannej zmeny nevšedný zážitok. Keď šoféroval auto, spozoroval pred sebou v okrajovej časti Liptovského Mikuláša kenguru. Ako informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk, podarilo sa mu ju natočiť a video potešilo viacero obyvateľov. V meste sa totiž ukázala prvýkrát od zimy.

„O piatej ráno sa to stalo, ako skala to vyzeralo. Keď sme prišli bližšie, tak zrazu sa to postavilo, malo to dlhý chvost, malé rúčky a keď sme sa k tomu priblížili, tak to začalo skákať,“ uviedol taxikár pre televíziu. Problém uveriť mu mal aj jeho kolega, s ktorým volal.

Kengura nakoniec ušla do lesa pri Ondrášovej. Do mesta sa dostala z kontaktnej ZOO, ktorú kontaktovala mestská polícia, aby si ju odchytili. Pracovníci jej výbeh už zabezpečili, aby sa podobná situácia nezopakovala.