Takmer 30 percent Slovákov sa vyhýba kontaktu s predavačom. Samoobslužné nakupovanie získava čoraz väčšiu popularitu

Takmer štyridsať percent Slovákov nakupuje alebo platí pri samoobslužnom automate aspoň raz týždenne. Devätnásť percent Slovákov nakupuje samoobslužne každý deň a trinásť percent využíva automatické nakupovanie dokonca niekoľkokrát denne. Vyplýva to z prieskumu Ipsos pre Global Payments a Visa do ktorého sa zapojilo niečo vyše tisíc slovenských spotrebiteľov.

Na samoobslužnom predaji ľudia oceňujú hlavne rýchlosť obsluhy, vyjadrilo sa tak 67 % respondentov, a vlastnú kontrolu nad načítaním tovaru a nákupom. Túto odpoveď uviedlo 35 % opýtaných. Preferovaný je aj preto, že tento druh služieb je dostupný 24 hodín denne, uviedlo 32 % opýtaných.

Platba tvárou alebo odtlačkom prsta

Až 28 % respondentov uviedlo, že týmto spôsobom nakupujú aj preto, že nemusia s nikým prísť do kontaktu. V doplňujúcej otázke uviedlo 39 % opýtaných, že ak si môžu vybrať, nakupujú radšej samoobslužne, než aby museli ísť k predavačovi. Najobľúbenejšie je samoobslužné nakupovanie vo vekovej skupine od 18 do 26 rokov, kde ho uprednostňuje 58 % nakupujúcich.

Ak majú slovenskí spotrebitelia možnosť, platia v samoobslužných zariadeniach najradšej kartou, ide o 81 % respondentov. Len devätnásť percent zostáva verných hotovosti. Štyridsať percent opýtaných uviedlo, že chcú nonstop asistenciu, kam by sa mohli obrátiť v prípade problémov pri nákupe. Pre 35 % respondentov je dôležitá ekológia, chcú výhradne elektronické účtenky. A takmer deviatim percentám ľudí už nestačia ani platby kartou, ale chcú platiť rovno tvárou alebo odtlačkom prsta.

Plne samoobslužné predajne

Z Čiech teraz prichádzajú nové technológie v podobe plne automatizovaných predajní, ktoré nahradia predaj klasickej kamennej predajne s obsluhou. Do týchto nových obchodov vstupuje zákazník cez špeciálnu aplikáciu, nakúpi si a sám kartou zaplatí. Predajňa je plne samoobslužná. Prieskum odhalil, že o existencii a fungovaní takýchto predajní už vie 28 % opýtaných. Šesťdesiatdva percent respondentov dokonca uviedlo, že ak by takúto predajňu mali blízko miesta bydliska, nakupovali by v nej.

Ako povedal country manažér Global Payments Martin Grega, samoobslužné predajne sú ďalším krokom k pohodlnému nakupovaniu. „V Čechách už máme veľmi dobré skúsenosti. Vďaka ich výhodám si čoskoro nájdu cestu aj na Slovensko,” dodal Grega.

Spoločnosť Visa verí, že inovácie v oblasti platobných riešení sú kľúčom k poskytovaniu rýchlejších, pohodlnejších a bezpečnejších nákupných zážitkov.

„Podpora rozvoja samoobslužného predaja na Slovensku je príkladom úspešnej adaptácie na meniace sa spotrebiteľské správanie,” uviedol riaditeľ divízie akceptačnej siete Visa pre Česko, Maďarsko a Slovensko Josef Kunčar.