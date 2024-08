Susko a Fico klamú podľa SaS verejnosť, aby ochránili zlodejov. Liberáli chcú predložiť návrhy na zmeny v Trestnom zákone (video)

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) a premiér Robert Fico (Smer-SD) sa neštítia klamať verejnosť len preto, aby chránili zlodejov a oslobodili svojich ľudí z basy. Povedal to v stredu na tlačovej besede predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling.

„Toto je absolútna nehoráznosť. Nie je to o tom, že by sa títo páni pomýlili, ale cielene a vedome klamú verejnosť, aby ochránili zlodejov,“ uviedol. Poukázal na Suskov výrok o tom, že „to, že nejde o trestný čin, ale len o priestupok, je len pre prvopáchateľov. Akonáhle ide o recidívu, je to taký istý trestný čin, ako to bolo doteraz“.

Bordel so spravodlivosťou

Toto však nezodpovedá tomu, čo Ficova vláda v skutočnosti schválila. Ako uviedla exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS), Susko zjavne buď ani sám nevedel, aké dopady má novela, alebo teraz hrubo zavádza a klame.

V Trestnom zákone pôvodne bolo ustanovenie o tom, že ak niekto už bol za takýto čin v priebehu jedného roka postihnutý, tak už to nie je priestupok, ale trestný čin. Suskova novela to však z Trestného zákona vypustila.

„Urobil tu bordel so spravodlivosťou. Obetoval Slovensko preto, aby pomohol trestne stíhaným osobám, najmä z prostredia Smeru-SD, ktorým bola novela Trestného zákona na prospech,“ skonštatovala Kolíková.

V obchodoch narastá počet krádeží

SaS poukazuje na to, že na Slovensku vďaka schválenej novele narastá počet krádeží.

„Obchodné reťazce hovoria, že sa zvýšil počet krádeží, aj športové obchody, mesto Trenčín povedalo, že sa zvyšuje počet krádeží kolobežiek aj ostatných subjektov. Je to preto, že keď podľa novely Trestného zákona ukradnete za menej než 700 euro, nie je to trestný čin, ale len priestupok a za ten dostanete maximálnu pokutu 331 eur,“ hovorí Gröhling.

Ako príklad uviedol, že keď niekto ukradne mobil za 699 eur, chytia ho a dostane pokutu 331 eur, tak sa mu tento risk aj oplatí. „Potom môže ísť vedľa do ďalšieho obchodu a urobiť presne to isté,“ hovorí predseda SaS.

SaS pripravuje viaceré riešenia

Strana SaS preto pripravuje viaceré riešenia v oblasti trestnej politiky. Konkrétne pôjde o novelu Trestného zákona, kde sa zmení nastavenie výšky škody zo 700 eur na 500 eur.

„Taktiež na septembrovú schôdzu predložíme novelu priestupkového zákona, v ktorej sa zmení maximálna pokuta za priestupok proti majetku z 331 eur na 2 000 eur podľa vzoru Českej republiky. Ďalšou kľúčovou zmenou je, aby sa už viac nezopakoval prípad Dušana Kováčika a jeho prepustenie na slobodu. Prinesieme preto novelu Trestného poriadku, kde sa zmenia podmienky pre prerušenie výkonu trestu pri dovolaní ministra tak, že bez rozhodnutia súdu nebude na Slovensku možný žiadny „nový Kováčik“,“ uzavrela Kolíková.