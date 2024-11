Suchý vzduch v byte poškodzuje vaše zdravie. Ako ho zvlhčiť aj bez zvlhčovačov vzduchu?

Suchý vzduch v byte počas vykurovacej sezóny môže spôsobiť viaceré zdravotné problémy. Sliznice horných dýchacích ciest vyschnú a môže dôjsť až k zápalu nosohltana.

Signálom, že máte v byte suchý vzduch môže byť aj suchý kašeľ, upchatý nos, bolesť v hrdle, popraskané suché pery či suchá pokožka. Časté je aj pálenie očí či dokonca zápal spojiviek a syndróm suchého oka, pocit únavy či poškodená nosná sliznica.

Ak trpíte častým ochorením dýchacích ciest počas vykurovacej sezóny, rovnako môže byť príčinou príliš suchý vzduch. Obzvlášť je to nepríjemne pre alergikov či astmatikov, ktorí môžu mať problém s dýchaním. U senzitívnych ľudí sa môže vyskytnúť aj bolesť hlavy či poruchy spánku.

Ideálne by sa mala vlhkosť vzduchu pohybovať na úrovni 40 až 60 percent. To, či máte optimálnu vlhkosť v byte zistíte vlhkomerom. Ak ukazuje hodnoty nižšie než 40 percent, je potrebné vzduch zvlhčiť a predchádzať tak zdravotným ťažkostiam. Prinášame preto niekoľko internetových tipov, ako si vzduch v byte zvlhčíte aj bez použitia zvlhčovačov vzduchu.

Varenie vody

Vlhkosť vzduchu v byte vieme jednoducho zvýšiť tým, že na sporáku budeme v otvorenom hrnci variť vodu. Do vody môžeme pridať aj rôzne bylinky či esenciálne oleje, ktoré uľahčia dýchanie. Pre zvýšenie vlhkosti môžeme využiť aj každodenné sprchovanie. Stačí nechať otvorené dvere od kúpeľne po každom sprchovaní.

Krátke pravidelné vetranie

Pre zvlhčenie vzduchu je dôležité vetranie. Odporúča sa vetrať krátko a pravidelne. Na dosiahnutie optimálnej vlhkosti v byte stačí vetrať trikrát denne na päť minút. Takýmto rýchlym vetraním sa vzduch v byte rýchlo vymení, pričom sa nezmení teplota výhrevných telies.

Zelené rastliny

Veľa druhov zelených rastlín je schopných zlepšiť kvalitu vzduchu vrátane regulovania vlhkosti. Rastliny v byte vlhkosť vzduchu rovnomerne zvyšujú. Po zaliati absorbujú vodu, ktorú postupne uvoľňujú listami do vzduchu. Medzi takéto rastliny patria napríklad populárne monstery, palma horská, palma areková, fikus či filodendron.

Pomôže aj čerstvo opraná bielizeň

V súčasnosti má mnoho domácností sušičky na bielizeň, no počas vykurovacej sezóny môže práve vyvešanie opretej bielizne zvýšiť vlhkosť v byte.

Podobne je to aj so starým overeným trikom, ku ktorému nám stačia len mokré uteráky. Tie prehodíme cez radiátor, čím sa do vzduchu začne uvoľňovať vlhkosť.

Zvýšiť vlhkosť vzduchu v byte môžete aj položením misky s vodou na radiátor. Voda sa tak bude teplom vyparovať, čím si vzduch v byte zvlhčíte. Ak máte podlahové kúrenie, stačí položiť na zem vedro s vodou.

Fontána alebo akvárium

Pre efektívne zvlhčenie vzduchu stačí aj malá relaxačná izbová fontána. Tečúca voda je totiž prirodzený spôsobom zavlažuje vzduch. Rovnako ako fontána, aj nezakryté akvárium je účinným zvlhčovačom vzduchu. Ako ho necháme otvorené, časť vody sa bude odparovať.

Rozprašovač s vodou

Ak potrebujete zvlhčiť vzduch expresne rýchlo, najlepšou voľbou je vodu rozprášiť priamo do priestoru. Stačí k tomu rozprašovať naplnený teplou či vlažnou pitnou vodou. Vodu rozprašujeme do vzduchu rovnomerne niekoľkokrát za deň. Odporúča sa jemné rozprašovanie, ktoré imituje efekt hmly. Drobné kvapky sa rýchlo rozptyľujú vo vzduchu, kým väčšie kvapky klesajú na zem.