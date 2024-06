Štyri ruské lode a ponorka dorazia do Havany, žiadna z nich nebude mať na palube jadrové zbrane

Štyri ruské lode, vrátane ponorky s jadrovým pohonom, dorazia na budúci týždeň do kubánskej Havany. Uviedli to vo štvrtok kubánski predstavitelia s odvolaním sa na „historicky priateľské vzťahy“ medzi oboma národmi a na eskaláciu napätia v súvislosti so západnou vojenskou podporou Ukrajine v jej vojne s Ruskom.

Kubánske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že lode budú v Havane od 12. júna do 17. júna, pričom poznamenalo, že žiadna z nich nebude mať žiadne jadrové zbrane a ubezpečilo, že ich prítomnosť „nepredstavuje hrozbu pre región“.

Oznámenie prišlo deň po tom, čo americkí predstavitelia uviedli, že Washington sledoval ruské vojnové lode a lietadlá, ktoré mali doraziť do Karibiku na vojenské cvičenie. Uviedli, že cvičenie bude súčasťou širšej ruskej reakcie na podporu Ukrajiny zo strany USA.

Predstavitelia uviedli, že ruská vojenská prítomnosť je pozoruhodná, ale nie znepokojujúca. Prebieha však v čase, keď ruský vodca Vladimir Putin naznačil, že Moskva by mohla podniknúť „asymetrické kroky“ inde vo svete v reakcii na rozhodnutie prezidenta Joea Bidena povoliť Ukrajine použiť zbrane dodané Spojenými štátmi na útok na ruské územie z dôvodu ochrany Charkovskej oblasti.

Kubánske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že štyri ruské lode sú fregata Gorškov, jadrová ponorka Kazaň, ropný tanker Pašin a záchranný remorkér Nikolaj Čiker.