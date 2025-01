Djokovič sa dočkal verejného ospravedlnenia, na jeho podporu sa postavilo viacero slávnych mien - FOTO, VIDEO

Pracovník oficiálneho vysielateľa úvodného grandslamového turnaja tenisovej sezóny Australian Open v Melbourne sa oficiálne v priamom televíznom prenose ospravedlnili srbskému tenistovi Novakovi Djokovičovi aj fanúšikom zo Srbska na tomto podujatí.

Tony Jones z Channel Nine popri ospravedlnení označil svoje nedávne ofenzívne vyjadrenia len za žart.

Ich následkom však bolo, že Srb po nedeľňajšom (19.1.) postupe do štvrťfinále dvojhry mužov odmietol poskytnúť rozhovor priamo na kurte, ktorý zaisťuje práve Channel Nine.

Nemal v úmysle ublížiť

„Nechcel som ublížiť Novakovi ani jeho fanúšikom,“ vyhlásil Jones.

„Pred pár dňami slávny športový novinár, ktorý pracuje pre televíznu stanicu Channel Nine tu v Austrálii, zosmiešnil srbských fanúšikov a tiež ma urážal. A odvtedy ešte nevyslovili verejné ospravedlnenie on ani Channel Nine. Preto som sa rozhodol neposkytovať rozhovory pre Channel Nine,“ vysvetlil 24-násobný grandslamový šampión v nedeľu po triumfe nad Čechom Jiřím Lehečkom 6:3, 6:4, 7:6 (4).

A few words about what happened on court. pic.twitter.com/jRof2npiwH — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 19, 2025

Nevhodné žarty

Podľa miestnych médií boli Djokovičovi priaznivci v piatok (17.1.) večer nahnevaní, keď si Jones z nich a 24-násobného grandslamového víťaza počas vysielania robil žarty. V súvislosti s incidentom, keď Srba v roku 2022 deportovali z Austrálie, hovoril: „Vyhoďte ho.“

Organizátori turnaja už medzičasom informovali, že 37-ročný Djokovič už vie o verejnom ospravedlnení, „ide ďalej a sústredí sa na svoj najbližší zápas“.

Podpora od veľkých mien

Srbský tenista je nasadený hráč číslo 7 a do štvrťfinále sa v Melbourne prebojoval po pätnásty raz.

Na jeho podporu sa medzičasom postavili Boris Becker, Nick Kyrgios, Darren Cahill ako aj tréner Jannika Sinnera či Viktorija Azarenková.

Novak Djokovič sa podpisuje srbským fanúšikom po víťaznom zápase na Australian Open v Melbourne. Foto: SITA/AP

V súboji o postup do semifinále sa Djokovič stretne so Španielom Carlosom Alcarazom, s ktorým ho začína spájať podobná rivalita ako s jeho slávnejším krajanom Rafaelom Nadalom, ktorý už ukončil kariéru.

Vlani vo finále OH v Paríži zvíťazil Djokovič nad Alcarazom a získal vytúžené olympijské zlato, ktoré mu chýbalo v jagavej zbierke úspechov.