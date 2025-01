Šramková o Swiatekovej v 2. kole Australian Open: Nemám čo stratiť, taký zápas som ešte nehrala - VIDEO

Slovenská tenistka Rebecca Šramková po dvojhre uspela aj v 1. kole štvorhry na Australian Open v Melbourne.

Spoločne s Bulharkou Viktorijou Tomovovou zdolali čínske duo Sin-jü Ťiang a Ja-fan Wang za 97 minút 6:2, 7:5. Víťazky využili 5 z 11 brejkových príležitostí a v 2. kole vyzvú rusko-španielsky pár Kamilla Rachimovová, Sara Sorribesová Tormová.

Šramková sa predstavila vo štvorhre na grandslamovom turnaji vôbec po prvý raz, v rebríčku WTA vo štvorhre ani nefiguruje. O to viac sa 28-ročná bratislavská rodáčka sústredí na dvojhru.

Prvýkrát v 2. kole Australian Open

Najúspešnejší polrok kariéry ju aktuálne vyniesol až do prvej päťdesiatky rebríčka WTA a prvýkrát tiež do 2. kola na Australian Open, kde narazí na jednu z najväčších favoritiek, 23-ročnú poľskú tenistku Igu Swiatekovú. Tento zápas odohrajú vo štvrtok 16. januára ako prvý v hlavnej Aréne Roda Lavera so začiatkom o 1.30 h SEČ.

„Pred ôsmimi rokmi som v Melbourne odohrala svoj vôbec prvý grandslamový duel a teraz znovu v Austrálii som po prvý vyhrala. Veľmi si to užívam. Všetko ďalšie bude už bonus,“ povedal Šramková po postupe cez Američanku Katie Volynetsovú do 2. kola pre denník Šport.

Swiatek-sviatok

K osobe najbližšej súperky, päťnásobnej grandslamovej šampiónky a aktuálnej svetovej dvojky a bývalej jednotky Swiatekovej poznamenala:

„Swiatek-sviatok? Čo mi už zostáva, taký je žreb, ale nemám čo stratiť. Pôjdem si vychutnať veľký zápas zrejme na veľkom dvorci. Nad taktiku si ešte s trénerom sadneme. Budem bojovať o každú loptu. Takýto zápas som ešte nikdy nehrala, ale dúfam, že nejaké šance sa tam objavia.“

Swiateková vlani získala bronzovú medailu na OH v Paríži, kde v súboji o 3. miesto zdolala Annu Karolínu Schmiedlovú, ale neskôr v auguste mala pozitívny výsledok na zakázaný trimetazidín, ktorý sa bežne používa na liečbu angíny pectoris.

Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) akceptovala jej vysvetlenie, že výsledok spôsobila kontaminácia lieku bez predpisu, ktorý užívala pre problémy s pásmovou chorobou a spánkom.

„Ako to bolo a kde je pravda, vie len ona a Svetová antidopingová agentúra. Mne veľmi neprináleží sa k tomu vyjadrovať a v zápase mi to bude jedno. Pôjdem na dvorec a budem bojovať,“ dodala Šramková na adresu Swiatekovej pre Šport.