Som na chalanov hrdý, na ľade nechali všetko, zhodnotil tréner Feneš štvrťfinále proti Fínsku - VIDEO

Slovenskí hokejisti vo štvrťfinále juniorského svetového šampionáte po roku opäť nestačili na rovesníkov z Fínska, vlani v januári im podľahli 3:4 po predĺžení a vo štvrtkovom zápase v ottawskej TD Place Aréne sa zrodil výsledok 3:5 a to aj napriek tomu, že súpera prestrieľali 36:18.

„Som na chalanov hrdý, na ľade nechali všetko. Vedeli sme, že to bude náročný zápas a ak súperovi dáme šance, tak ich využije. V úvode sme zase zle vyhodnotili niektoré situácie, bol to boj našich hráčov s ich brankárom. Dám ruku do ohňa za každého hráča, ukázali to na ľade. Musíme tvrdo pracovať, pretože naša základňa je malá a je náročné konkurovať týmto tímom,“ zhodnotil štvrťfinále pre Joj Šport tréner slovenskej dvadsiatky Ivan Feneš.

Mladí Slováci po prvej tretine zaostávali 0:3, keď Fínom stačilo na tri góly iba päť striel. V druhej časti hry sa im najprv podarilo znížiť na 1:3 po góle Juraja Pekarčíka v päťminútovej presilovej hre, keď po škaredom faule na Luku Radivojeviča predčasne putoval pod sprchy Emil Pieniniemi. Zo zápasu však musel odstúpiť aj zranený slovenský obranca.

Ešte v druhej tretine naspäť na rozdiel troch gólov zvýšil Rasmus Kumpulainen, ale v tretej časti hry sa slovenskí hokejisti aktívnou hrou dostali späť do zápasu – v 50. minúte sa po prihrávke Romana Kukumberga pred bránu presadil Róbert Fedor a na začiatku 57. minúty v skrumáži pred Petterim Rimpinenom skóroval kapitán Dalibor Dvorský.

Vyrovnať sa však už Slovákom nepodarilo a fínsky triumf spečatil Jesse Nurmi. Najlepšími hráčmi duelu boli strelec posledného fínskeho gólu Nurmi a útočník Roman Kukumberg. Po zápase boli ocenení aj najlepší traja Slováci na turnaji, ktorými sa stali Dvorský, Radivojevič a Kukumberg.