Sobolenková nebola spokojná s trofejou po finálovej prehre. S tímom nad ňou predstierali močenie - VIDEO

Bieloruska Arina Sobolenková čelí kritike. Po neúspešnom finále na Australian Open bola výrazne nespokojná už na kurte, keď po záverečnej loptičke turnaja hromžila, vybila si zlosť na rakete, ktorú zlomila, a s úsmevom na perách a zrejme zo srandy povedala svojmu tímu v príhovore, že „ako obvykle, je to ich chyba“.

Nepodaril sa jej tak hetrik na grandslamovom turnaji u „protinožcov“. Napriek tomu tam má za posledné tri roky bilanciou 20 výhier a jediná prehra.

Po dueli dostala trofej za druhé miesto, s ktorou zrejme nebola spokojná, pretože na internete koluje nevhodné video.

Let’s all pee on it. 😂😂 #sabalenka pic.twitter.com/aJL30vn9BQ

— Tennis GIFs🎾🎥 (tip jar🫙📌) (@tennis_gifs) January 25, 2025