Slovenský šampión z Nitry získal výraznú posilu. Ofenzíve príde pomôcť hráč, ktorý v NHL odohral vyše 400 zápasov (foto)

Úradujúci slovenský hokejový šampión HK Nitra získal do svojho kádra zvučnú ofenzívnu posilu. Pod Zobor totiž prichádza kanadský útočník, ktorý v zámorskej NHL odohral viac ako 400 zápasov a v nich mal bilanciu 52 gólov a 30 asistencií.

Tridsaťjedenročný Brett Ritchie v kanadsko-americkej profilige hral v minulosti za Arizonu Coyotes, Calgary Flames, Boston Bruins či Dallas Stars, teraz bude pôsobiť v Nitre.

Príchod pripravovali už skôr

„Je to pre nás veľká vec, že hráč s takouto porciou zápasov NHL prichádza do Nitry. Sme tomu radi, jeho príchod sme chystali dlhšiu dobu a teraz sme to dotiahli. Nejde z našej strany o žiadnu reakciu na zranenie Čederleho, pripravovali sme tento príchod už skôr. S Brettom rátame na pozíciu krídla. Ak nepočítame slovenských hráčov, ktorí v Nitre pôsobili, tak lepšiu kariéru v zámorí mal pred ním len Kris Versteeg. Je možné, že hrať bude už tento piatok (pozn. red: 27. septembra),“ povedal prezident HK Nitra Miroslav Kováčik podľa oficiálneho klubového webu.

Hokejisti Nitry vstúpili do extraligovej sezóny 2024/2025 víťazstvami v Trenčíne 7:2 a doma nad Žilinou 2:0, naposledy však prehrali v Poprade 4:6 a v tabuľke sú aktuálne na 5. priečke.