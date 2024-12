Slovensko spoznalo súperov v boji o MS 2026. Koho dostalo a kedy začne? - FOTO, VIDEO

aktualizované 13. decembra, 13:27

Slovenská futbalová reprezentácia sa v budúcoročnej kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2026 do USA, Kanady a Mexika predstaví v A-skupine. Piatkový žreb vo švajčiarskom Zürichu rozhodol, že súpermi Slovákov budú Taliansko alebo Nemecko, Severné Írsko a Luxembursko.

Zverenci trénera Francesca Calzonu začnú boj o svetový šampionát v septembri 2025 dvoma súbojmi, ďalšie prídu na rad v októbri a novembri.

Boli v druhom koši

Slovenský tím bol sa pri žrebe nachádzal v druhom výkonnostnom koši. Ich súper z prvého koša bude známy až v marci, bude ním postupujúci zo štvrťfinále Ligy národov 2024/2025 medzi Talianskom a Nemeckom.

S Talianmi hrali len dvakrát

Proti Taliansku nastúpil tím SR zatiaľ iba dvakrát, v januári 1998 mu v prípravnom súboji v Catanii podľahol 0:3, no v júni 2010 ho zdolal 3:2 na majstrovstvách sveta v JAR.

Nemecko bol v ére samostatnosti súperom Slovenska šesťkrát, pričom dvakrát sa v príprave tešili z triumfu slovenskí futbalisti. Zatiaľ naposledy sa oba výbery stretli v osemfinále ME 2016 a v Lille dosiahli Nemci hladký triumf 3:0.

Pozitívna bilancia s ďalšími súpermi

Proti Severnému Írsku absolvovala slovenská futbalová reprezentácia päť zápasov s bilanciou 3 víťazstvá, jedna remíza a jedna prehra. Zatiaľ naposledy v novembri 2020 výber SR zvíťazil v Belfaste 2:1 po predĺžení, čím sa kvalifikoval na ME v lete 2021.

Luxembursko bolo súperom Slovenska aj v kvalifikácii o postup na ME 2024, v marci 2023 sa v Trnave zrodila bezgólová remíza a sedem mesiacov neskôr v Luxemburgu triumfovali Slováci 1:0. Tieto výbery spolu odohrali sedem duelov s piatimi víťazstvami slovenskej reprezentácie, jednou remízou a jedným úspechov hráčov Luxemburska.

Kompletné zloženie skupín až v marci

Po žrebe nie je definitívne zloženie niektorých skupín. Štyri skupiny majú známych všetkých účastníkov, ale v ďalších ôsmich padne konečné rozhodnutie až v marci 2025 na základe výsledkov štvrťfinále Ligy národov.

V jednotlivých skupinách dovtedy bude uvedené, že v nej bude víťazný alebo zdolaný tím z konkrétnej štvrťfinálovej dvojice (Taliansko – Nemecko, Dánsko – Portugalsko, Holandsko – Španielsko alebo Chorvátsko – Francúzsko).

Bojuje sa o 16 miesteniek

Pri žrebe dovedna 54 národných tímov rozdelili do dvanástich štvorčlenných alebo päťčlenných skupín. Európa má pre svetový šampionát spolu 16 pozícií a tímy z prvých miest kvalifikácie postúpia priamo na MS.

O zostávajúce štyri miestenky bude bojovať šestnásť tímov – dvanásť družstiev z druhých priečok v kvalifikácii a štyri tímy, ktoré sa nedostali na MS ani do play-off z kvalifikácie, no ovládli svoju skupinu v Lige národov.

Obmedzenia pri žrebe

Pri spomenutom žrebe musela Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) aplikovať viacero obmedzení. Týkali sa Ligy národov, ktorej súboje sa uskutočnia v marci a júni 2025, politickej situácie či geografickej polohy.

Štyri postupujúce tímy do semifinále Ligy národov museli ísť do jednej zo šiestich štvorčlenných skupín a boj o MS začnú až v septembri 2025. Najskôr v júni vstúpia do hry družstvá, ktoré neuspejú vo štvrťfinále Ligy národov aj výbery, ktorú budú v play-off bojovať o postup resp. udržanie sa v jednotlivých divíziách LN.

Premiérovo v troch krajinách

Majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku sa uskutočnia od 11. júna do 19. júla 2026, premiérovo sa uskutočnia v troch krajinách a prvýkrát sa ich zúčastní až 48 výberov, doteraz to bolo 32 tímov. Ide o návrat termínu z neskorej jesene, pretože MS 2026 sa konali v horúcom Katare.