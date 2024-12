MS 2034 v Saudskej Arábii, ale v ktorom mesiaci? FIFA sa musí dohodnúť s ligami a hráčmi

Ak sa nič nepredvídateľné nestane, tak futbalové majstrovstvá sveta v roku 2034 bude hostiť Saudská Arábia. Ako však referuje web televíznej stanice ESPN, stále visí otáznik nad tým, kedy sa turnaj bude konať.

Saudská Arábia sa údajne chce inšpirovať šampionátom v Katare v roku 2022, keď sa turnaj uskutočnil až na konci roka za priaznivejších teplôt.

Podľa zdrojov ESPN bude nevyhnutná „konkrétna dohoda“ s ligami a hráčmi, aby sa predišlo narušeniu kalendára. Keďže hodnotiaca správa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) zdôrazňuje obavy z počasia, je takmer isté, že MS 2034 sa budú konať buď niekedy od januára do apríla alebo v záverečných troch mesiacoch uvedeného roka. To by znamenalo, že „mundial“ by sa konal počas rozbehnutej sezóny tak, ako to bolo počas MS 2022.

FIFA nekonzultovala zmeny v kalendári

Zdroje ESPN tvrdia, že FIFA vôbec nekonzultovala s hlavnými ligami ani hráčskymi asociáciami usporiadanie MS 2034 počas zimy na severnej pologuli, a to napriek tomu, že presun turnaja z tradičného júnového a júlového termínu konania si vyžaduje súhlas oboch strán.

MS 2022 v Katare viedli k tomu, že hlavné európske ligy prerušili sezónu minimálne na mesiac, čo zároveň znamenalo jej predĺženie.

Ak by sa mal „katarský scenár“ uplatniť aj pre MS 2034, bolo by to omnoho náročnejšie, keďže na svetovom šampionáte bude štartovať až 48 tímov a mužstvá odohrajú o 40 zápasov viac ako v Katare. To by potenciálne mohlo narušiť ligové súťaže až na sedem týždňov počas rozbehnutej sezóny.

Do úvahy musia brať aj moslimské tradície

Už v predchádzajúcich dňoch sa objavili dohady, že najviac reálny pre MS 2034 je termín hneď v úvode roka ešte pred začiatkom ZOH v Salt Lake City.

Hneď po skončení súťaží pod piatimi kruhmi sa v Saudskej Arábii koná každoročná púť hadždž do Mekky. A hrať sa nemôže ani v novembri a decembri, v tom čase totiž bude v arabskom svete posvätný mesiac ramadán.

Na stranu líg a hráčov sa prikláňa aj verdikt Súdneho dvora Európskej únie, ktorý rozhodol, že FIFA musí mať súhlas líg a hráčov predtým, než spraví podstatné zmeny v medzinárodnom kalendári.