Slovensko nakúpi od Izraela mobilné systémy protivzdušnej obrany, vláda schválila zámer obstarania

Vláda schválila zámer obstarania izraelských mobilných systémov protivzdušnej obrany (SAM-M). Ide o šesť mobilných systémov protivzdušnej obrany (SAM-M).

Ministerstvo obrany spresnilo, že základný rámec tvorí počet systémov, základný balík munície, balík integrovanej logistickej podpory zahŕňajúci výcvik obslúh, technikov a inštruktorov, dokumentáciu, simulátory, špeciálne náradie a kontrolno-meraciu aparatúru, náhradné diely a záručný servis po dobu dvoch rokov, zapojenie domáceho priemyslu, hlavného NATO integrátora, mobilitu, dopravu a ďalšie zmluvné dojednania.

Zmluva by sa mala uzavrieť do konca októbra

Na systémy protivzdušnej obrany bude uzavretá medzivládna dohoda so štátom Izrael v predpokladanom rámci 554,3 mil. eur bez DPH. Uzatvoriť zmluvné dokumenty s vládou štátu Izrael by mal minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) do 31. októbra tohto roku.

Ako sa píše v predloženom materiáli z dielne ministerstva obrany, Ozbrojené sily SR v súčasnosti disponujú v oblasti palebných prostriedkov pozemných systémov protivzdušnej obrany stredného dosahu (MRSAM-M) protilietadlovým raketovým kompletom 2K12 KUB zavedeným do výzbroje v rokoch 1978 až 1983.

Táto technika je však už na konci životnosti a je opotrebená, a to isté platí aj pre bojové a technické prostriedky protilietadlového raketového komplexu. Podľa slov rezortu obranu je tak technika morálne a technicky zastaralá, a teda nepostačujúca na plnenie úloh súvisiacich so súčasnými hrozbami.

Po životnosti sú aj protilietadlové rakety

„Jedna palebná batéria nie je schopná súčasne pôsobiť na dva a viac cieľov. Nie je možné zabezpečiť dodávku náhradných dielov z Ruskej federácie. Opravárenské kapacity na území SR nedisponujú odborným personálom pre vykonanie vyšších druhov opráv podvozkov a špeciálnych nadstavieb,“ vysvetlilo ministerstvo a doplnilo, že aj protilietadlové rakety 3M9M3E sú po ukončení životnosti, ktorá je už viac ako štvornásobne prekročená.

Najväčším rizikom v prípade ďalšieho predlžovania ich technického života je podľa rezortu obrany chemická stabilita ich pyrotechnických súčastí. Ako ministerstvo ďalej priblížilo, riadiace a navádzacie rádiolokátory nie sú vybavené kompatibilným systémom identifikácie vzdušných cieľov a nemožno teda vylúčiť ohrozenie vlastného letectva či civilných objektov.