Slovensko má tretiu stíhačku F-16 Block 70, pristála na letisku v Kuchyni - VIDEO

Na Slovensku vo štvrtok pristála tretia stíhačka F-16 Block 70 so slovenskými znakmi. Lietadlo dosadlo na vojenskom letisku v Kuchyni krátko po 16:00 hod.. Slovensko má tak tretie zo 14 lietadiel. Zvyšné lietadlá by mali byť dodávané postupne do druhého kvartálu budúceho roka.

Prvé dve lietadlá F-16 prišli na Slovensko 22. júla a ich príchod sprevádzal slávnostný ceremoniál. Predstavitelia rezortu obrany sa vtedy zhodli, že dodaním stíhačiek F-16 Block 70 sa pre Slovensko začína nová éra nadzvukového letectva.

SR je súčasne prvou európskou krajinou, ktorá bude mať najnovšiu verziu Fighting Falcon. Konkrétnejšie pôjde o 14 stíhačiek F-16 Block 70 v dvoch prevedení. Model s označením C je jednomiestny a model s označením D je dvojmiestny.

Slovensko tak bude na v najbližších desaťročiach disponovať tým najvyšším štandardom bezpečnosti vzdušného priestoru. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) zároveň uvažuje aj nad objednávkou ďalších štyroch lietadiel.