Slovensko má istú finalistku v ženskej štvorhre na ME v stolnom tenise, v semifinále sa stretnú Kukuľková a Balážová (foto)

aktualizované, 19. októbra, 14:42

V semifinále majstrovstiev Európy v individuálnych a párových disciplínach v stolnom tenise v rakúskom Linzi nastúpia vo štvorhre žien proti sebe Tatiana Kukuľková a Barbora Balážová.

Znamená to, že Slovensko má istú finalistku deblovej ženskej súťaže. A teda aj istotu zisku minimálne striebornej medaily a tiež bronzovej, keďže bronz získajú všetky zdolané semifinalistky. V modernej ére samostatnosti nemá zo Slovákov nikto titul na vrcholnom seniorskom podujatí.

Dvakrát víťazstvo 3:0

Kukuľková spoločne s Poľkou Nataliou Bajorovou vo štvrťfinále vyradili maďarsko-luxemburský pár Georgina Pótová, Sarah de Nutteová hladko 3:0 (9, 5, 8).

V ďalšom štvrťfinále Barbora Balážová po boku Češky Hany Matelovej zdolali švédske duo Linda Bergströmová, Christina Kallbergová rovnako 3:0 (8, 7, 10). Semifinále so slovenskou účasťou sa bude hrať ešte v sobotu od 16.00 h. Finále príde na rad v nedeľu.

Ešte predtým v piatkovom osemfinále druhé nasadené Balážová s Matelovou zvíťazili nad Charlotte Careyovou s Annou Hurseyovou z Walesu 3:0 a Kukuľková s Poľkou Bajorovou ako trojky ´pavúka´ tiež jasne pokorili ďalší slovensko-poľský pár Ema Labošová, Katarzyna Wegrzynová 3:0.

Kukuľková s Bajorovou mali dobrý žreb

„Je dôležité, že to dievčatá takto skvele zvládli. Kukuľková s Bajorovou mali dobrý žreb, ale tento duel vôbec nebol jednoduchý, ale zase si so súperkami poradili bez straty setu. Hrali koncentrovane všetky lopty. To platí aj o Balážovej s Matelovou. Zaujímavosťou, že oba naše páry v doterajšom priebehu deblovej súťaže nepustili súperkám ešte ani set,„ uviedol reprezentačný tréner žien SR Jaromír Truksa podľa webu SSTZ.

V sobotu sa v TipsArene hralo aj štvrťfinále mužskej štvorhry so slovenskou účasťou. Ľubomír Pištej spolu s Belgičanom Cédricom Nuytinckom prehrali s nasadenými jednotkami z Francúzska bratmi Alexisom a Félixom Lebrunovcami 0:3 (-6, -7, -2).