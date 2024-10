Wang Jang a Ľubomír Pištej sú naďalej v hre vo dvojhre, spoločný súboj s inými partnermi vo štvorhre lepšie zvládol skúsenejší z nich

Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise na majstrovstvách Európy v individuálnych a párových disciplínach v rakúskom Linzi si vybojovali päť účastí v osemfinále deblových súťaží a dve v 2. kole dvojhry. Už teraz majú istotu, že minimálne dva páry budú bojovať vo štvrťfinále o medailu.

Vo štvorhre mužov prešli cez 1. kolo Ľubomír Pištej s Belgičanom Cédricom Nyutinckom aj Wang Jang s Grékom Konstantinosom Angelakisom, pričom ich čakal vzájomný osemfinálový súboj.

Ten lepšie zvládla prvá menovaná dvojica, a to 3:0 na sety. Vo štvrťfinále sa môžu stretnúť s nasedenými francúzskymi jednotkami a bratmi Alexisom a Felixom Lebruncovcami, tých čaká ešte osemfinálový súboj o 10:10 h.

Ďalšie kolo

O postup medzi osem najlepších párov budú proti sebe vo štvorhre žien bojovať slovensko-poľské dvojice Tatiana Kukuľková s Nataliou Bajorovou a Ema Labošová s Katarzynou Wegrzynovou (10:45 h).

V osemfinále sa predstaví aj druhé nasadené slovensko-české duo Barbora Balážová, Hana Matelová (11:15 h).

„Ťažšie som predychávala výsledok žrebu, keďže sme dostali nepríjemné Francúzky. Som veľmi rada, že sme to zvládli a najmä v treťom sete, kde sa to už trochu lámalo. Ony sa vracali do toho a ja som trochu znervóznela. Myslím si, že sme boli skutočne lepšie,“ povedala Balážová podľa oficiálneho webu Slovenského stolnotenisového zväzu.

Tentoraz bez medaily

Slovensko na ME nezíska medailu v mixe, v ktorom sa tešilo z cenného kovu na predchádzajúcich dvoch kontinentálnych šampionátoch. Tentoraz sa oba páry rozlúčili už v osemfinále.

Samuel Arpáš s Barborou Balážovou nestačili na nasadené švédske jednotky Kristiana Karlssona s Christinou Källbergovou a Ľubomír Pištej s Tatianou Kukuľkovou tesne podľahli chorvátskemu duu Ivor Ban, Hana Arapovičová.

„V osemfinále Baša so Samom čelili dobrým Švédom, ktorí majú nielen kvalitu, ale aj výborný systém hry. Dva sety to však bolo vyrovnané. Chorváti sú nebezpeční a nepríjemní súperi. Najmä Ban je deblový špecialista s výborným servisom a príjmom podania. Bolo to o dve lopty, škoda. Kuki bola v súboji mixu v zlom psychickom stave, v zápase nebola schopná zahrať tak, ako by chcela. Myslím si, že nové zloženie dvojíc v mixe je dobrá vec. V 1. kole sa dobre pozeralo na výkony našich hráčov,“ poznamenal reprezentačný tréner žien SR Jaromír Truksa.

Proti Nemcom

V dvojhre pokračujú v Linzi už len muži. Wang Jang aj Ľubomír Pištej v 1. kole s prehľadom vyradili Angličana Samuela Walkera resp. domáceho Daniela Habesohna.

„Od Wanga sa víťazstvo čakalo. Walker má s obranou problém a nikdy nad Wangom nevyhral. Bolo to hladšie, ako sme čakali. Ľubo podal dobrý výkon. Určite nebol v pozícii favorita. Naposledy s Habesohnom, ktorého povzbudzovala celá hala, prehral. Jemu vybičovaná atmosféra prospela a lepšie zvládol koncovky. Dôležité, že súperovi nedovolil znížiť na 2:3. Vyhral 4:1, ale nebolo to jednoznačné. V stolnom tenise to nebýva jednoduché,“ povedal k výkonom svojich zverencov tréner Peter Šereda.

K súbojom 2. kola dodal: „Wanga čaká Qiu Dang (15:00 h, pozn.), čo je veľmi ťažký žreb. Veľmi dobre hrá na obranu a kvalitatívne je vyššie ako Walker. Pokúsime sa o prekvapenie, ale bude to veľmi náročné. Aj Pišteja (15:50 h, pozn.) čaká nemecký reprezentant, ale na Dudu má celkom dobrú hru a keď mu to bude padať, nie je bez šance.“

Vo dvojhre žien sa Slovenky rozlúčili už v úvodnom kole – Balážová bez zisku setu proti Francúzke Charlotte Lutzovej a Kukuľková v sedemsetovom súboji so skúsenou Maďarkou Georginou Pótovou.