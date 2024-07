Slovensko by malo odškodniť nezákonne sterilizované rómske ženy, poslankyne PS predstavili návrh (video)

Na Slovensku by to podľa Jurík malo byť Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, nie rezort zdravotníctva vzhľadom na to, že ide o porušenie ľudských práv a MS SR je najkompetentnejším orgánom, keďže posudzovanie žiadostí je právny, nie medicínsky proces.

Odškodnenie aj na základe dôveryhodného svedectva

Rozdiel je i v samotnej definícii sterilizácie. Jurík uviedla, že ju upravili tak, aby zahŕňala naozaj všetky osoby, ktoré boli nútené podstúpiť sterilizáciu.

„Máme za to, že tie predošlé návrhy, ktoré hovorili o sterilizáciách v rozpore s právom, limitovali odškodňovací mechanizmus len na časť situácií,“ ozrejmila.

Do zákona tiež navrhujú zahrnúť, aby si mohli poškodené nárokovať odškodnenie aj na základe dôveryhodného svedectva, nielen zdravotnej dokumentácie. Jurík to zdôvodnila tým, že zdravotné dokumentácie z rokov, keď sa dialo najviac takýchto sterilizácii už môžu byť stratené, alebo zničené.

Štát by mohol svedectvo vyvrátiť existenciou spochybňujúcich dôkazov, dôkazné bremeno by tak bolo na pleciach štátu. Jurík zdôraznila, že v procese by mal byť kladený dôraz na to, aby tieto ženy neboli opätovne traumatizované.