Slovenskí policajti boli vyslaní do Francúzska, pomôžu udržiavať poriadok počas letných olympijských hier (foto)

Slovenskí policajti pomôžu udržiavať verejný poriadok počas Letných olympijských a paralympijských hier Paríž 2024. Prvých troch príslušníkov Policajného zboru služobnej kynológie vyslali do Francúzska v stredu 10. júla v ranných hodinách.

Špeciálne upravené vozidlá

Ako priblížilo ministerstvo vnútra, policajti išli do Francúzska terénnymi špeciálne upravenými vozidlami pick-up Toyota Hilux, a to pre komfort služobných psov.

„Špeciálna úprava vozidiel umožňuje monitorovanie teploty v priestore psa. V boxoch je kamerový systém a psovod môže psa sledovať na samostatnom monitore,“ spresnil rezort vnútra.

Ďalších 11 príslušníkov hliadkovej služby Policajného zboru odchádza do Francúzska letecky. Policajtov vyprevadil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), prezident Policajného zboru Ľubomír Solák a viceprezident Policajného zboru pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Rastislav Polakovič.

Vyslanie slovenských policajtov na olympijské hry bolo reakciou na požiadavku Francúzska, ktoré žiadalo o vyslanie 24 policajtov, ktorí budú zaradení do hliadkovej služby a rozdelení na dva turnusy. Francúzska strana žiadala aj vyslanie siedmich psovodov na tri turnusy.

Bezpečnostná situácia sa zmenila

Slovenskí policajti tak pomôžu pri zabezpečovaní verejného poriadku počas konania letných olympijských a paralympijských hier do 9. septembra. Traja príslušníci zo služobnej kynológie so psami špecializovanými na vyhľadávanie výbušnín budú vo Francúzsku do 28. júla, ďalších 11 policajtov sa vráti 11. augusta.

Minister vnútra pri vyprevádzaní policajtov podotkol, že olympijské hry boli vždy obdobím pokoja a mieru, no v súčasnosti sa bezpečnostná situácia vo svete zmenila a nie je pokojná ani mierová. Misia bude podľa neho preto veľmi dôležitá a verí, že sa slovenským policajtom podarí dobre reprezentovať Slovensko.

„Touto cestou vám chcem vopred poďakovať za vašu prácu a verím, že bude všetko zabezpečené tak, aby tá bezpečnosť bola garantovaná pre všetkých – športovcov, organizátorov a pre každého jedného fanúšika,“ povedal minister vyslaným policajtom.