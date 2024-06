Voda v Seine obsahuje vysokú úroveň baktérie E.coli, organizátori LOH 2024 v Paríži však ostávajú optimistickí

Menej ako mesiac pred začiatkom olympijských hier v Paríži testy preukázali nebezpečne vysokú úroveň E.coli v rieke Seina. Úroveň kontaminácie už tretí týždeň po sebe presahuje bezpečnostný limit 900 kolóniotvorných jednotiek na 100 mililitrov, ktorý stanovila Svetová triatlonová federácia pre svoje súťaže. V Seine by sa mali konať súťaže v diaľkovom plávaní aj plavecká časť triatlonu.

Dážď vyplavuje fekálne baktérie

Situáciu zhoršujú pretrvávajúce dažde, pretože dažďová voda preniká do kanalizačného systému a spôsobuje vyplavovanie fekálnych baktérií priamo do Seiny. Hladiny Seiny zvýšili aj záplavy rieky Yonne, ktorá sa do nej vlieva.

Novovybudovaný rezervoár s kapacitou 50-tisíc kubických metrov na uskladnenie nadbytočnej dažďovej vody prvýkrát použili 18. a 19. júna, čím zabránil vyliatiu 40-tisíc kubických metrov odpadovej vody do Seiny.

Napriek pretrvávajúcej vysokej úrovni kontaminácie zostávajú organizátori OH optimistickí. „Do druhej polovice júla by sa situácia mala upokojiť,“ uviedol šéf organizačného výboru Tony Estanguet.

Situácia sa má zlepšiť

Podľa prefekta parížskej lokality Seine sa má počasie v najbližších týždňoch zlepšiť. „V určitom okamihu budeme mať letné počasie,“ povedal Marc Guillaume a doplnil: „Vtedy náš plán nadobudne plný účinok.“

Kvalitu vôd v riekach veľkých miest môže ovplyvniť mnoho faktorov, od odtokovej vody cez nelegálne vypúšťanie chemikálií až po lodnú dopravu.