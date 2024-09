Slovenské potraviny prenikajú aj na zahraničný trh, môže za to aj spolupráca s Kauflandom

Na zahraničné pulty sa dostáva čoraz viac potravín od našich producentov. Počas minulého obchodného roka sa do predajní Kaufland v šiestich krajinách exportovalo takmer 95 miliónov kusov produktov, ktoré vyrobili dodávatelia so sídlom v Slovenskej republike.

Kvalitné slovenské potraviny sa dokázali presadiť nielen na tunajšom trhu, ale čoraz častejšie prenikajú aj do regálov mimo Slovenska. Domácim výrobcom to umožňuje spolupráca s reťazcom, vďaka ktorému sú ich produkty dostupné aj pre spotrebiteľov v Českej republike, Nemecku, Poľsku, Chorvátsku, Bulharsku či Rumunsku.

Obchodný reťazec je pre domácich dodávateľov férovým a zodpovedným partnerom, zároveň im dáva príležitosť presadiť sa aj na trhoch mimo Slovenska. Foto: Kaufland

„Minulý obchodný rok sa do predajní Kaufland v šiestich krajinách exportovalo takmer 95 miliónov kusov produktov od dodávateľov so sídlom na Slovensku, z toho najviac do Českej republiky v hodnote vyššej ako 1 miliarda českých korún,“ hovorí Attila Porubský, riaditeľ oblasti Nákup trvanlivého sortimentu v spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Každá exportovaná potravina, vrátane tej, ktorú dodávateľ vyrába výlučne pre jedného predajcu, je výrazným prínosom nielen pre slovenskú ekonomiku, ale aj pre tunajších výrobcov. Tí partnerstvom s Kauflandom získavajú veľkú devízu. Okrem spoľahlivého plnenia finančných záväzkov zo strany odberateľa a garantovaného objemu produkcie majú tiež možnosť presadiť sa aj za hranicami, či už s vlastnými výrobkami, alebo s tými, ktoré do reťazca dodávajú pod jeho privátnou značkou. Medzi produkty vyrobené domácimi dodávateľmi pod privátnymi značkami, ktoré zákazníci nájdu aj v predajniach Kauflandu v zahraničí, patria napríklad piškóty, oblátky, syry, tofu či dojčenská voda. Keďže obchodný reťazec si dodávateľov starostlivo vyberá a počas auditov precízne kontroluje dodržiavanie receptúr aj zabezpečenie výrobných procesov, slovenskí potravinári to zároveň môžu využiť pre vlastný rast, modernizáciu a rozvoj značky.

Minulý obchodný rok sa do predajní Kaufland v šiestich krajinách exportovalo takmer 95 miliónov kusov produktov od dodávateľov so sídlom na Slovensku. Foto: Kaufland

„Pre domácich dodávateľov sme férovým a zodpovedným partnerom a umožňujeme im presadiť sa aj na zahraničnom trhu,“ zdôrazňuje Marek Goldschmied, riaditeľ oblasti Nákup čerstvého sortimentu v spoločnosti Kaufland Slovenská republika a dodáva: „Zdieľanie dôležitého know-how s našimi odborníkmi, ktorí sa špecializujú na tvorbu nových receptúr a nových obalov šetrnejších k životnému prostrediu či na vylepšovanie technologických procesov, tiež prináša domácim výrobcom množstvo benefitov.“

