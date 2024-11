Chára už je adeptom na uvedenie do Siene slávy (video+foto)

Iba v pondelok uviedli v kanadskom Toronte do Hokejovej siene slávy nových laureátov a už o deň neskôr sa začali šíriť správy o menách, ktoré by ich o rok mohli nasledovať. Nechýba medzi nimi ani niekdajší slovenský obranca Zdeno Chára.

V správe na oficiálnom webe zámorskej Národnej hokejovej ligy (NHL) figuruje medzi päticou, ktorá premiérovo kandiduje na vstup do dvorany a má veľká šancu. Okrem Cháru sú v tomto zozname aj Duncan Keith, Carey Price, Joe Thornton a Ryan Getzlaf.

Podľa podmienok už do úvahy prichádzajú aj Tuuka Rask či Jason Spezza. Do Siene slávy môžu v jednom roku uviesť najviac štyroch niekdajších hráčov, takže z uvedených mien sa nie všetci dostanú o rok až na piedestál.

Hviezdou v Bostone

Trenčiansky rodák Chára odohral v NHL dovedna 1680 stretnutí s bilanciou 209 gólov, 471 asistencií a 2085 trestných minút. V play-off pridal rovných 200 duelov a v nich 70 bodov (18+52). Do profiligy vstúpil v sezóne 1997/1998 v tíme New York Islanders. Neskôr strávil štyri sezóny v Ottawe Senators a v lete 2006 zamieril do Bostonu.

Hral tam do leta 2020 a hokejistov Bruins priviedol do play-off v jedenástich zo štrnástich sezón v klube, zabudnúť nemožno na zisk Stanleyho pohára v roku 2011. V počte štartov v organizácii je šiesty s 1023 duelmi, tretí je v produktivite obrancov (481 bodov, 148+333) za legendami Rayom Bourquom (1506) a Bobbym Orrom (888).

Norrisova trofej aj striebro z MS

Neskôr potom strávil jednu sezónu vo Washingtone Capitals a ďalšiu v New Yorku Islanders. V NHL sa šesťkrát predstavil v Zápase hviezd a šesťkrát kandidoval na Norrisovu trofej, túto cenu pre najlepšieho obrancu získal za sezónu 2008/2009. V súťaži zatiaľ ako jediný hráč absolvoval vo vyraďovacej časti spolu až 14 zápasov číslo sedem. Na klubovej úrovni v Európe hral za Trenčín, Piešťany, Spartu Praha, Färjestad a Lev Praha.

Vo farbách slovenskej reprezentácie sa dvakrát stal vicemajstrom sveta (2000 a 2012). Na Slovensku ho dovedna šesťkrát vyhlásili za Hokejistu roka. Predstavil sa aj na ZOH v rokoch 2006, 2010 a 2014. Na Svetovom pohári 2016 bol súčasťou strieborného Tímu Európy.

Laureáti Hokejovej siene slávy v kanadskom Toronte v roku 2024. Sprava Natalie Darwitzová, Pavel Daciuk, Jeremy Roenick, Shea Weber a Krissy Wendellová-Pohlová. Foto: SITA/AP

Dlhý zoznam čakateľov

Zabudnúť nemožno ani na mená, ktoré už mali skôr šancu na uvedenie do Hokejovej siene slávy, ale zatiaľ sa im tejto pocty nedostalo.

Spomedzi hokejistov NHL sú to napríklad Rod Brind’Amour, Patrik Eliáš, Sergej Gončar, Curtis Joseph, Patrick Marleau, Ryan Miller, Alexander Mogiľnyj, Pekka Rinne, Keith Tkachuk, Justin Williams či Henrik Zetterberg.