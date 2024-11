Slafkovský mal tri asistencie aj sa pobil, v zápase Buffalo - Montreal padlo 12 gólov (video+foto)

Dvadsaťročný slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský mal v pondelok doteraz najproduktívnejší duel v tejto sezóne kanadsko-americkej NHL.

Jeho Montreal Canadiens po šiestich prehrách bez prerušenia zvíťazil na ľade Buffala Sabres 7:5 a výrazný podiel na tom mal aj košický rodák, nazbieral totiž tri asistencie a pridal aj pästný súboj.

Domáce „šable“ v druhej tretine otočili z 1:2 na 3:2, vzápätí sa Slafkovský pobil so Zachom Bensonom a strávil dve minúty na trestnej lavici za hrubosť.

Zach Benson going at it with Juraj Slafkovsky 😂 pic.twitter.com/7THLdEWoj1 — The Sabre Report (@TheSabreReport) November 11, 2024

Prvé dva do produktivity naskočili na konto slovenského mladíka v závere druhej tretiny v rozpätí 22 sekúnd, v oboch prípadoch sa podieľal na presných zásahoch Nicka Suzukiho.

Montreal goal! Scored by Nick Suzuki with 00:47 remaining in the 2nd period. Assisted by Juraj Slafkovsky and Kirby Dach. Buffalo: 3

Montreal: 3#MTLvsBUF #SabreHood #GoHabsGo pic.twitter.com/UJmQVNRXdZ — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 11, 2024

Montreal goal! Scored by Nick Suzuki with 00:25 remaining in the 2nd period. Assisted by Juraj Slafkovsky and Kirby Dach. Buffalo: 3

Montreal: 4#MTLvsBUF #SabreHood #GoHabsGo pic.twitter.com/FlTJKnhUH1 — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 11, 2024

Tretiu asistenciu pridal Slafkovský v 53. minúte pri víťaznom góle Colea Caufielda.

Power play goal for Montreal! Scored by Cole Caufield with 07:02 remaining in the 3rd period. Assisted by Juraj Slafkovsky and Mike Matheson. Buffalo: 5

Montreal: 6#MTLvsBUF #SabreHood #GoHabsGo pic.twitter.com/JEDGz31H64 — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 11, 2024

Pred pondelkom mala draftová jednotka z roku 2022 na svojom konte gól a 7 asistencií z dvanástich zápasov, po trinástom súboji už má v produktivite 11 bodov.