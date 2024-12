Slovan Bratislava prehral aj v Madride. Weiss: Zanechali sme dobrý dojem - FOTO

Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava zostáva v Lige majstrov 2024/2025 bez bodu. Nepodarilo sa mu ho získať ani vo svojom šiestom vystúpení v ligovej časti, v ktorom na pôde španielskeho Atlética Madrid prehral 1:3.

Je jasné, že trénera Vladimíra Weissa staršieho nepotešila prehra, s ktorou sa však trochu aj rátalo. Mal však radosť z iných vecí.

Majú zážitok, ale nie bod

„Podarilo sa to, o čom som hovoril pred duelom – zanechali sme tu dobrý dojem a odchádzame s pocitom, že sme urobili všetko pre dobrý výsledok. Atléticu sme podľahli so cťou. Bola tam aj kvalita, pri troch inkasovaných góloch aj chyby. Musíme sa však pozrieť na geniálneho Griezmanna či De Paula, tiež neuveriteľného futbalistu. V určitých fázach sme boli vyrovnaný súper. Samozrejme, domáci mali navrch s veľkou kvalitou. Hral sa dobrý futbal z oboch strán pred fantastickým publikom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Máme zážitok, no nemáme ani bod. Dali sme gól, trafili sme brvno, nevyužili sme ďalšie polo-šance, keď nám chýbala väčšia kvalita. Keď chcete s takýmto súperom pomýšľať na bodový zisk, musíte mať viac kvality v koncovke a z troch šancí dať gól navyše. Vtedy môžete pri dobrej defenzíve a výbornom brankárovi Takáčovi počítať s dobrým výsledkom,“ hodnotil Weiss st. stredajšie vystúpenie svojich zverencov v „milionárskej súťaži“.

Problémy so zraneniami

Už pred súbojom v Madride musel hlavný kouč riešiť jednu nepríjemnosť. Do hry totiž nemohol zasiahnuť stredopoliar Danylo Ihnatenko.

„Pri rozcvičke pocítil väčšiu bolesť, museli sme ho vymeniť ešte pred zápasom. Rozhodoval som sa medzi Siemenom Voetom a Kevinom Wimmerom, ten však mal tiež predtým zdravotné problémy. Siemen hral dnes výborne. Danylo sa musí vyliečiť a uvidíme, či už do soboty,“ prezradil tréner Weiss.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Počas stretnutia sa Slovanu zranil aj Tigran Barseghjan.

„Zrejme si natrhol sval, z čoho som smutný, musí sa dať dohromady a oddýchne si, potiahnuť budú musieť iní. Obdivuhodný bol dnes Kuco, ktorý mal zdravotné problémy, no vyhlásil, že je pripravený hrať, odbehal 12 kilometrov a vyhrával súboje s De Paulom či inými hráčmi. Klobúk dole, je to vzácny hráč aj človek,“ poznamenal skúsený kormidelník.

Návrat syna na trávnik

Pre verejnosť mimoriadne nečakaný a pre kouča Weissa isto aj emotívny bol návrat jeho syna Vladimíra Weissa mladšieho do zápasového diania.

Tridsaťpäťročný krídelník totiž v úvode októbra ukončil kariéru, no pripravoval sa s A-tímom a napokon si v Madride zahral.

„Ako tréner som rád, že Vlado sa rozhodol pokračovať v kariére a chce pomôcť tímu, mne i sebe. Počas septembra a októbra mal ťažšie obdobie, no oddýchol si a chce pokračovať, z čoho sa teším. Uvidíme, dokedy, aký bude jeho zdravotný stav. Bol na takej v podstate dovolenke na Srí Lanke, kde prišiel na iné myšlienky v živote, očividne mu to pomohlo a oddýchol si, má chuť do futbalu.

Verím, že pomôže na ihrisku i v kabíne. V tomto je vnútri kabíny nenahraditeľný, aktivoval v nej určité veci, drží ju, a je spojivom medzi mnou a hráčmi. Pôvodný plán bol vrátiť sa proti Dunajskej Strede. Aj sám však cítil, že ak sa chce vrátiť, tak vo veľkom zápase na určitú časť hry. Aj toto mi zostane v pamäti a som rád, že naši fanúšikovia ho pekne privítali,“ dodal.

V roku 2024 už len jeden zápas

„Belasí“ majú v kalendárnom roku 2024 pred sebou už len jeden duel, v sobotu 14. decembra nastúpia v domácej lige proti Dunajskej Strede.

Účinkovanie v Lige majstrov uzavrie Slovan v januári 2025 súbojmi doma proti Stuttgartu a na trávniku Bayernu Mníchov.