Ladislav Borbély: Postup Slovana do Ligy majstrov je futbalový zázrak tohto roka – VIDEO

Do konca aktuálneho kalendárneho roka zostáva už len pár týždňov. Ak perimeter hodnotenia zúžime iba na prostredie slovenského futbalu, tak nepochybne dospejeme k názoru, že rok 2024 bol jeden z najúspešnejších v ére samostatnosti.

Slovan v Lige majstrov

Aj o tom sme sa v novom vydaní relácie V športovom SITE rozprávali s futbalovým analytikom, metodikom a trénerom Ladislavom Borbélym.

„Áno dalo by sa povedať, že rok 2024 bol najúspešnejší. Národný tím sa dostal na európsky šampionát, čo ja osobne považujem za niečo nevyhnutné, pretože naša krajina má predsa len výraznú futbalovú tradíciu,“ uviedol Borbély na úvod a pokračoval: „Druhým bodom, povedal by som, že ešte atraktívnejším, je zázračný postup Slovana Bratislava do Ligy majstrov. ‚Belasí‘ sa presadili na najvyššom fóre aj napriek tomu, že boli v ťažkej pozícii, keďže top európske kluby sú výrazne popredu všetkými vecami okolo futbalu, či už marketingom, dátovou analytikou, a tak podobne. Slovan sa dostal do exkluzívnej ‚créme de la créme‘ spoločnosti a ja to považujem za futbalový zázrak tohto roka.“

O Calzonovi a reprezentácii

Slovenská reprezentácia bola na ME 2024 v Nemecku krôčik od obrovského úspechu. V osemfinále však zverenci trénera Francesca Calzonu podľahli po predĺžení favorizovanému Anglicku 1:2. Jednou z vecí, ktoré rezonovali po turnaji, bola osemminútová kritika talianskeho kouča na adresu Borbélyho, rodiny Weissovcov a ďalších vo futbale činných osôb.

Mal už odvtedy hosť športového SITA možnosť si to priamo s Calzonom vysvetliť? „Nie. Ja som sa s ním v živote nerozprával. Hovorím iba svoj názor, hovorím svoj postoj. Možno to niekto vie akceptovať, možno nevie. On ma také veľké ego, ktoré je nebezpečné, pretože môže zožrať aj jeho samého,“ okomentoval Borbély.

„Musím však uznať, že sa na turnaji naše mužstvo prezentovalo konkrétnou hernou identitou, ktorá bola veľmi sympatická. Je však potrebné uviesť aj to, že nebola celozápasová. Ale je to proces. Myslím si, že slovenská hra má zaujímavé parametre, ale spomenutý proces ešte nie je ukončený. Keď si niekto myslí, že tým, že sme postúpili na Európu, sa to končí, je na omyle. Práve teraz musí prísť kontinuita, ktorú musíme potvrdiť v baráži Ligy národov a v ďalšom kvalifikačnom cykle. Na jeseň sme však už videli absenciu niektorých elementov, ktoré zdobili našu hru,“ doplnil 69-ročný rodák z Trenčína, ktorý už niekoľko desaťročí hodnotí futbal v pozícii televízneho experta.

V relácii V športovom SITE sa Ladislav Borbély vyjadril aj k tomu, či si myslí, že súčasná reprezentačná generácia už svoj vrchol dosiahla, alebo naopak, či ho má ešte stále pred sebou.

„Ja som osobne presvedčený, že ten strop ešte len príde. Nevyhnutnou podmienkou toho je však zachovanie vyššie uvedenej kontinuity. Aby som bol konkrétnejší, tak napríklad si myslím, že mužstvo musí byť schopné kvalitnú hru a svoju identitu predvádzať v jednotlivých zápasoch viac ako 35 minút,“ uzavrel futbalový expert.