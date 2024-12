Slovan Bratislava bude v Madride podľa Weissa čeliť najlepšiemu hráčovi sveta. Vo svojom veku hrá obdivuhodný futbal

Futbalistov slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava čaká v stredu doslova sviatok, keďže v rámci 6. kola hlavnej časti Ligy majstrov 2024/2025 nastúpia na trávniku španielskeho Atlética Madrid. Tréner „belasých“ Vladimír Weiss sa na stretnutie teší a dúfa, že Slovan zanechá na pôde „Los Colchoneros“ dobrý dojem a nadviaže na solídny výkon z domáceho stretnutia proti AC Miláno.

„Nebudem tárať nezmysly, že sme prišli vyhrať alebo uhrať bod… Samozrejme, vynasnažíme sa uhrať čo najlepší výsledok. Favorit je Atlético. Má fantastickú formu a trénera, ktorý vštepil mužstvu svoje videnie futbalu a tiež to, aký bol hráč,“ uviedol Weiss na predzápasovej tlačovej konferencii.

Základom bude disciplína a organizácia

Domácich bude hnať dopredu búrlivá 70-tisícová kulisa štadióna Metropolitano. „Máme krásny štadión, ale tento je tri-štyrikrát väčší. Je to niečo nádherné. Aj preto som hráčom povedal, aby si zápas užili, dali do toho všetko. Nesmieme sa báť lopty, pretože sú fázy zápasu, keď aj s Atléticom môžete hrať futbal. Musíme byť disciplinovaní a organizovaní,“ dodal Weiss.

Bratislavskí hráči sa budú v Madride konfrontovať s viacerými hviezdami svetového futbalu. „Atlético má v mojich očiach hráča s momentálne najlepšou formou na svete, a to je Griezmann. Antoine je futbalista s neuveriteľnou kvalitou, ktorú predáva mužstvu a tak, ako hrá on, tak hrá aj celý tím Atlética. To, čo predviedol v ostatných dvoch dueloch, vojde do dejín futbalu. Vyhral prakticky všetko a vo svojom veku hrá obdivuhodný futbal,“ doplnil 60-ročný lodivod Slovana.