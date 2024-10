Michalovce to na Slovan vedia, zdolali ho už siedmy raz za sebou (video)

Do zápasu proti Slovanu Bratislava vstúpili hokejisti Michaloviec s bilanciou piatich víťazstiev z posledných šiestich súbojov. Po skončení predohrávky 13. kola extraligy tieto úctyhodné čísla Michalovčania posunuli na osem z desiatich duelov.

Slovan odišiel zo Zemplína s prehrou 1:5, keď pykal za nedisciplinovanosť svojich hráčov. Domáci využili tri presilovky a v nekompletnej tabuľke sa posunuli na prvé miesto.

Líšky to dokonale to využili

Bratislavčania prišli na východ s čerstvým skalpom lídra zo Spiša a so ziskom 13 z posledných piatich zápasov. Od 13. min viedli gólom Liama Pecarara, ale potom práve nedisciplinovanosť Pecarara stála hostí inkasované góly.

Najprv po jeho menšom treste za napadnutie hlavy a krku vyrovnal Adam Drgoň a v ďalšej domácej presilovke po hákovaní Pecarara michalovský kapitán Kaspars Daugaviňš zvýšil už na 3:1.

Neskôr 28-ročný Američan „zaklincoval“ svoj nekoncentrovaný výkon tým, že v závere druhej tretiny napadol michalovského brankára Juliana Juncu a následne aj obrancu Sebastiána Jasečka. Dovedna inkasoval v zápase 56 trestných minút.

Bude to riešiť disciplinárka

„V prvej tretine to nevyzeralo vôbec zle, ale v druhej sme začali byť nedisciplinovaní a Michalovce to dokonale využili. Tie vylúčenia plynuli z osobnej nedisciplinovanosti a tentoraz rozhodli. Takýmto veciam sa musíme vyvarovať,“ povzdychol si kapitán Slovana Michal Sersen.

„Faul na brankára som nevidel, ale potom tam bol krosček hokejkou do tváre a to je už úplne cez čiaru. Uvidíme, ako sa tomu postavia odborníci z disciplinárky. Bol to zbytočný a zákerný faul,“ okomentoval škaredé fauly Pecarara obranca Dukly Adam Drgoň na webe hockeyslovakia.sk.

Stále chce víťaziť

Dva góly a asistenciu si v zápase pripísal lotyšský líder a kapitán Michaloviec Kaspars Daugaviňš. Celkovo už nazbieral 14 bodov (4+10). Michalovce čaká na Spiši boj o ubránenie prvého miesta v tabuľke.

„Každý chce byť na prvom mieste. Je to pekné, ale ja som nastavený tak, aby sme sa zlepšovali každým dňom počas celej sezóny. Ak to tak bude, prídu aj ďalšie víťazstvá,“ skonštatoval Daugaviňš.