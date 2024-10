Namiesto Vavra by mohol nastúpiť Gyömbér alebo Šatka, sokoly idú na víťazstvo (foto)

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona spraví v dueli 1. skupiny C-divízie Ligy národov 2024/2025 v Azerbajdžane minimálne jednu zmenu v porovnaní s piatkovým domácim stretnutím proti Švédsku (2:2).

Stopér Denis Vavro dostal proti „trom korunkám“ dostal druhú žltú kartu v LN a má automatickú stopku na jeden duel.

Neexistujú ľahké zápasy

Calzona sa však neobáva, že by Vavra nemal kým nahradiť. „Sú tu Noro Gyömbér a Ľubo Šatka, ktorí by mohli hrať namiesto Vavra. Všetci hráči sú pripravení, máme ešte pár hodín, aby sa tí, ktorí hrali so Švédskom, dali fyzicky dokopy,“ uviedol Calzona podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na predzápasovej tlačovej konferencii.

Slovenskí futbalisti potrebujú v Baku zabrať bodovo naplno, ak si chcú udržať priaznivé vyhliadky na postup do B-divízie. Taliansky kouč dúfa, že hráči budú mať vysokú úroveň koncentrácie a motivácie.

„Priznávam, niekedy je náročné hráčom vštepiť, že neexistujú ľahké zápasy. Nemôžeme byť premotivovaní, pretože dobre vieme, ako sa futbal vyrovnáva. Musíme byť viac kompaktní a dovoliť súperovi menej, ako tomu bolo v domácom stretnutí,“ dodal Calzona smerom k taktickým plánom.

Dobrá východisková situácia

Kľúčom k úspešnému zvládnutiu duelu v Azerbajdžane bude maximálny prístup všetkých hráčov – tých, ktorí nastúpia, aj náhradníkov schopných naskočiť do zápasu.

„My musíme hrať na maxime našich možností, aby sme uhrali výsledok, po ktorom túžime a tým je víťazstvo. Naša mentalita a nastavenie pokúsiť sa vyhrať každý zápas sa nemení, aj keď pred súperom máme rešpekt. V predošlej edícii Ligy národov nás doma dokázal zdolať a teraz má na lavičke veľmi dobrého trénera. Prišli sme sem s tým, že chceme hrať od začiatku na víťazstvo, aby sme si vytvorili dobrú východiskovú situáciu pred zápasom vo Švédsku,“ podotkol šéf slovenskej lavičky.

Malá návštevnosť

Duel v Baku s výkopom o 18.00 h SELČ sa uskutoční na Štadióne Tofika Bachramova s kapacitou 31 200 miest. Aj vzhľadom na zlé výsledky domácej reprezentácie sa neočakáva veľký záujem. Na tribúnach by malo byť maximálne 5-tisíc divákov.

V novembri čaká na slovenský tím duel vo Švédsku a doma proti Estónsku. Víťaz skupiny si zaistí priamy postup do B-divízie, tím zo 4. priečky zostúpi do D-divízie alebo absolvuje baráž.

Šancu postúpiť nahor získa aj druhý tím, ktorý nastúpi v play-off proti jednému z tretích výberov v skupinách B-divízie.