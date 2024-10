Ukázali sme silu v útoku aj na lopte a zaslúžene sme zvíťazili, zhodnotil Haraslín zápas proti Azerbajdžanu (foto)

Slovenská futbalová reprezentácia zvládla mimoriadne náročný duel v Baku, v pondelkovom stretnutí 1. skupiny C-divízie európskej Ligy národov 2024/2025 triumfovala nad domácim výberom Azerbajdžanu 3:1.

Zverenci trénera Francesca Calzonu využili na Štadióne Tofiqa Bahramova početnú výhodu, keďže od 70. minúty hrali domáci bez vylúčeného útočníka Mahira Emreliho. Víťazný gól v 75. minúte svojou typickou „obaľovačkou“ strelil Lukáš Haraslín.

„Miestami to bol kostrbatý výkon z našej strany. Nedarilo sa nám robiť veci, ktoré sme si povedali pred zápasom. Domáci hrozili presne z toho, čo sme vedeli, že môžu byť úspešní. Trochu sme si na to nedali pozor, ale v závere sme sa snažili kontrolovať priebeh a zaslúžene sme zvíťazili. Pomohla nám aj červená karta, ale stále sme sa snažili tlačiť dopredu a vidíme, že ani na tejto úrovni už niet slabého súpera. Ukázali sme našu silu v útoku a na lopte, takže sme zvíťazili zaslúžene. Som rád, že mi to tam konečne padlo a pomohol som mužstvu k dôležitým trom bodom,“ zhodnotil duel Haraslín.

V dvanástom vzájomnom súboji dosiahli Slováci okrúhly desiaty triumf a nadviazali ním na septembrový triumf 2:0 nad týmto súperom z Košíc.