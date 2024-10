Slováci začali v Senci prípravu na Švédov a Azerbajdžancov. Rodák je pripravený nahradiť Dúbravku (video)

Nedeľňajší (6. 10.) zraz slovenskej futbalovej reprezentácie v Senci pred októbrovým pokračovaním Ligy národov sa niesol v uvoľnenej atmosfére, aj keď približne polovica z 26-členného kádra trénera Francesca Calzonu sa ešte nedostavila. V pondelok 7. októbra by však už mali byť Slováci kompletní.

Čakajú na nich dva kľúčové zápasy z pohľadu boja o postup z 1. skupiny C-divízie Ligy národov. Po úvodných víťazstvách v Tallinne nad Estónskom (1:0) a v Košiciach nad Azerbajdžanom (2:0) si slovenskí futbalisti zmerajú sily s rovnako šesťbodovým Švédskom (piatok 11. októbra, 20.45 h, Bratislava) a následne vycestujú do Azerbajdžanu, kde absolvujú druhý súboj s týmto súperom (pondelok 14. októbra, 18.00 h, Baku).

Trio zranených

„Na pondelkovom tréningu už budú k dispozícii všetci hráči, nedeľňajší absolvovalo štrnásť reprezentantov v rôznom stupni záťaže, v závislosti od ich klubového programu. Konkrétne boli k dispozícii Rodák, Tomič, Gyömbér, Lobotka, Kozlovský, Duda, Suslov, Bero, Vavro, Hrošovský, Sauer, Tupta, Strelec a Takáč. V priebehu večera sa pripojili k tímu ďalší hráči a oddnes budeme už v kompletnom zložení. Všetci prítomní hráči sú zdraví, neboli nutné žiadne zásahy do nominácie,“ povedala hovorkyňa reprezentácie Monika Jurigová aj pre denník Šport.

Už skôr bolo známe, že pre zranenie kolena vynechá októbrový asociačný termín stredopoliar Slovana Bratislava Juraj Kucka, zdravotné problémy nepustili na zraz národného tímu ani krídelníka Slavie Praha Ivana Schranza a pre zranenie kolena chýba aj brankár Martin Dúbravka.

Práve post brankára by mal byť v neprítomnosti Dúbravku relatívne rýchlo vyriešený. Nahradiť by ho mal Marek Rodák, ktorý pred touto sezónou prestúpil z anglického Fulhamu do tímu Al-Ettifaq v Saudskej Arábii.

Herná prax mu nechýba

„Som šťastný, že mám zápasovú prax. S tým súvisí aj herné sebavedomie. Je jednoduchšie postaviť sa medzi žrde v národnom tíme, keď chytáte v klube. Teším sa na zápasy. Čakajú nás duely, v ktorých potrebujeme zvíťaziť, ak sa chceme posunúť do B-divízie Ligy národov. Najmä piatkový duel so Švédmi, ktorí majú svetových hráčov v ofenzíve, bude kľúčový,“ myslí si Rodák.

Po prestupe do najvyššej saudskoarabskej súťaže odchytal zatiaľ všetkých šesť zápasov. Úroveň súťaže si pochvaľuje. „Legionári majú vysokú kvalitu, niektorí domáci hráči zase nižšiu. Samozrejme, nie je to Premier League, ale je to rozvíjajúca sa liga, ktorá má potenciál napredovať,“ dodal Rodák pre Šport.