Slováci nechcú byť na Davis Cupe v Číne iba do počtu. Pokúsia sa prekvapiť favoritov, ktorým chýbajú najväčšie hviezdy (foto)

Slovenskí tenisti splnili prvotný cieľ. Dostali sa do skupinovej fázy finálového turnaja Davisovho pohára. Ďalším, avšak skromnejším, je postup medzi najlepšiu osmičku. No žreb našim tenistom neprial – ani z dejiska zápasu či protivníkov.

Dlhé čakanie

Od roku 2019 sa hrá nový formát Davisovho pohára, no slovenskí tenisti ani raz neokúsili postup medzi 16 najlepších. Naposledy si v tejto fáze zahrali ešte v roku 2006. Ide tak o historický moment. Keď minulý rok nestačili na Holandsko, museli sa ísť zachrániť do Grécka.

Alex Molčan vtedy predviedol skvelý tenis, keď zdolal súčasnú svetovú dvanástku Stefanosa Tsitsipasa. Zažiarili aj ostatní členovia tímu a z bájneho štadiónu Panathenaic sme odchádzali s výhrou 3:1 na zápasy.

Srbov rozdrvili

O postup sa vo februári tohto roka pobili na srbskej antuke. Domácim nepomohla ich najväčšia hviezda a svetová štvorka Novak Djokovič. Lukáš Klein získal pre Slovenska dva body – jeden vo dvojhre a ďalší vo štvorhre. Pridali sa k nemu Molčan i Lukáš Pokorný a suverénne Srbov zahanbili výsledkom 4:0 na zápasy.

To je dôvod, prečo si od utorka 10. septembra zahrajú v skupinovej fáze. Žreb im však neprial, keďže hrajú v ďalekej Číne. Za súperov im vylosovali Nemcov, Američanov a Čiľanov.

Prečo sa hrá v Číne?

Skupinová fáza sa hrá v štyroch mestách – anglický Manchester, španielska Valencia, talianska Bologna a čínsky Ču-chaj. V každej z nich sú štyri štáty, ktoré sa pobijú o prvé dve pozície zaručujúce postup do finálovej osmičky. Záverečný turnaj sa odohrá v španielskej Málage v novembri.

Hoci v každom európskom meste hrá domáca krajina, Čína ani zďaleka nemôže hrať v takejto fáze Davisovho pohára. Aktuálne jej patrí v rebríčku až 63. pozícia. No keďže v tomto ázijskom štáte ustupuje koronavírus a obmedzenia s tým spojené, medzinárodný tenis sa tam postupne vracia. Ide o akúsi propagáciu „bieleho športu“, aby sa na neho nezabudlo.

Postupne sa slovenskí tenisti stretnú s Nemcami (štvrtý v rebríčku k 18. marcu 2024), USA (9. miesto) a Čile (15. miesto). Favoriti nebudú ani v jedinom meraní síl, hoci sú Slováci o stupienok vyššie ako ich posledný súper.

Nie sú favoritmi

Slovenská púť sa začne už v utorok o 4:00 h SEČ proti silným Nemcom. Tí však nejdú v najsilnejšom zložení, nakoľko im chýbajú hráči ako Alexander Zverev (2. priečka vo svetovom rebríčku k 9. septembru), Jan-Lennard Struff (38.) či Dominik Köpfer (81.).

Reprezentovať ich budú Yannick Hanfmann (96.), Maximilian Marterer (104.), Henri Squire (187.) a deblová dvojica Kevin Krawietz s Timom Puetzom, ktorá prehrala až vo finále US Open.

Následne si Slováci oddýchnu do piatka 13. septembra, keď vyzvú Američanov. Dlho sa očakávalo, v akom zložení prídu. Napokon chýbajú finalista US Open Taylor Fritz (7.), Tommy Paul (13.), Sebastian Korda (15.), Frances Tiafoe (16.) či Ben Shelton (17.).

Špecialisti na štvohru Rajeev Ram a Austin Krajicek. Foto: Archívne, SITA/AP.

Šancu dostali Brandon Nakashima (40.), Mackenzie Mcdonald (149.), Reilly Opelka (309.) a špecialisti na štvohru Rajeev Ram a Austin Krajicek. Spolu dokráčali až do finále olympiády, no nestačili na Austrálčanov v supertajbrejku.

Posledný duel bude proti Čiľanom v nedeľu 15. septembra. Tí budú v plnom zložení, keďže im nechýbajú najlepší hráči – Alejandro Tabilo (22.) a Nicolas Jarry (28.). V nominácii sú aj Cristian Garin (115.), Tomas Barrios Vera (162.) a Matias Soto (311.).

Pomôže Slovákom dlhšia aklimatizácia?

Kapitán slovenského družstva Tibor Tóth nominoval už spomínaného Molčana (329.) s Kleinom (127.). Nezabudol ani na Jozefa Kovalíka (113.), Norberta Gombosa (408.) a deblového špecialistu Igora Zelenaya.

„Do Číny sme pricestovali v utorok 3. septembra, aby sme sa aklimatizovali a zvykli si na podmienky, je tam vlhko,“ priblížil prvé dojmy z Ču-chaja Tóth pre STZ.

Zatiaľ nevie, koho postaví do dvojhier a do štvorhry. „Výkonnosť našich hráčov v priebehu roka kolísala. Vo februárovom víťaznom kvalifikačnom zápase v srbskom Kraljeve sme hrali na antuke, teraz nás čaká hard. Bude sa však hrať pod zatiahnutou strechou v halových podmienkach, čo by nám mohlo vyhovovať. Rozhodnem sa až priamo na mieste, koho postavím do jednotlivých duelov,“ doplnil.

Slovenský tenista Lukáš Klein proti Švajčiarovi Stanovi Wawrinkovi počas tenisového turnaja Swiss Open. Foto: Archívne, Peter Schneider/Keystone via AP

Brutálne vlhko

Klein priblížil, že tím bude spokojný, keď postúpi do Málagy medzi najlepšiu osmičku. „Je to odvážny cieľ, ale aký iný by sme mali mať.“

Nemcom chýbajú top hráči, čo je papierovo podľa neho „pre nás lepšie“. „Davis Cup je však tímová súťaž, v ktorej sa často stierajú rebríčkové rozdiely. Je jedno, či ste na 20. alebo 120. mieste, rozhodne výkon v konkrétnom zápase a príprava priamo v dejisku,“ doplnil rodák zo Spišskej Novej Vsi.

V Číne je dôležité dobre sa aklimatizovať, keďže podmienky sú pomerne náročné. „Je to tu iné ako v Európe, teplo a vlhko sú brutálne. Všetci sa extrémne potíme. Byť spotený pred prvou loptou síce nie je nič príjemné, ale v pohode si na to zvykáme,“ uviedol Molčan.

Slováci pricestovali do Číny ako prvý zo všetkých tímov. „Prvé dni sme tu boli jediní, takže to bolo celkom vtipné,“ dodal.