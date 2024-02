Konečne sme to dokázali. Slovenskí tenisti premiérovo postúpili do finálového turnaja Davisovho pohára

aktualizované 3. februára, 15:47

Slovenskí tenisti si v najkratšom možnom čase vybojovali postup do skupinovej časti finálového turnaja Davisovho pohára národných tímov mužov.

Po dvoch piatkových triumfoch Lukáš Kleina a Alexa Molčana v dvojhrách nad Miomirom Kecmanovičom resp. Dušanom Lajovičom spečatili v sobotňajšej štvorhre Igor Zelenay s Lukášom Kleinom.

Premiérový postup

V dvoch setoch zdolali duo Nikola Čačič, Miomir Kecmanovič za rovných 100 minút 7:6 (4), 6:3.

Slováci sa premiérovo dostali do skupinovej časti finálového turnaja DP. V marci 2020 ich v domácom prostredí zastavili Česi (1:3), o dva roky neskôr opäť doma nestačili na Talianov (2:3) a vlani v Groningene podľahli Holanďanom 0:4.

Do štvorhry mohli Zelenay s Kleinom vstúpiť uvoľnene, keď slovenský tím viedol nad favoritom. V prvom sete prišli o servis v piatej hre, podanie si však vzali späť vo ôsmej hre.

V športe je všetko možné

Skrátená hra vyšla Slovákom a na zisk setu využili hneď prvú príležitosť. V druhom sete slovenskí tenisti prišli o podanie len raz a súpera brejkli až trikrát. Na celkový triumf využili tretí mečbal.

„Konečne sme to dokázali. Dlhé roky sa nám to nedarilo. V úvode duelu sme boli trochu nervózni, lebo veľmi sme chceli vyhrať. Hrali sme však veľmi dobre a napokon dosiahli rozhodujúci bod pre Slovensko. Vedeli sme, že proti Srbom to nebudeme mať ľahké, ale v športe je všetko možné,“ uviedol do mikrofónu organizátorov deblový špecialista Igor Zelenay.

Dva z troch bodov slovenského výberu zariadil Lukáš Klein. „Som veľmi šťastný, že sme uspeli ako tím. Máme tri body a postúpili sme. Nie je dôležité, kto ich získal,“ zhodnotil skromne.

Úvodný set bol nervózny

Lukáš Klein nastúpil v piatok proti súperovi, ktorý je o 101 miest vyššie v rebríčku, Kecmanovičovi patrí 41. priečka. V siedmej hre prvého setu Slovák prišiel o servis a neskôr prehrával aj 3:5 a 5:6, dotiahol to až do skrátenej hry a v nej premenil hneď prvý setbal.

Druhý set už bol v réžii Kleina, ktorý súpera dvakrát brejkol, sám si udržal podanie a na triumfe využil hneď prvý mečbal.

„Úvodný set bol obojstranne nervózny. Kecmanovič dvakrát podával na víťazstvo, no vynútil som si tajbrejk, v ktorom som sa už cítil na kurte lepšie. Určite mi pomohli víťazné zápasy z Austrálie. V druhom sete som sa uvoľnil a hral som veľmi agresívne. Vyšlo mi tam veľa vecí, darili sa mi returny. Súper bol pod tlakom, čo bola voda na môj mlyn,“ zhodnotil po súboji Klein podľa oficiálneho webu Slovenského tenisového zväzu (STZ) a dodal: „Som veľmi šťastný, že som získal pre Slovensko prvý bod.“

Molčan zmenil taktiku

V druhom súboji Molčan hral proti 53. hráčovi rebríčka ATP, sám je pritom až na 122. stupienku. V prvom sete Srb potvrdil úlohu favorita a zvíťazil 6:4, potom však už na kurte dominoval slovenský tenista, ktorý ťažil z množstva chýb súpera a uštedril mu aj neobľúbeného „kanára“.

„Som šťastný, že po prvom dni vedieme 2:0. Vedeli sme, že Srbi budú doma tvrdý oriešok. V prvom sete som bol nervózny a moje údery boli krátke. Od stavu 2:5 som sa však chytil, údery mali lepšiu dĺžku, vychádzalo mi podanie aj returny. Bol som agresívnejší na kurte. Zmenil som taktiku, išiel mu viac cez forhend. Vymyslel som niečo, čo mu nesedelo, pokazil som mu hru a uštval ho,“ uviedol Molčan podľa stz.sk.

Ovocie prípravy

Kapitán slovenského tímu Ľubomír Kurhajec bol po piatku mimoriadne spokojný.

„Toto je ovocie kvalitnej trojtýždňovej prípravy. Týždeň sme boli s niektorými hráčmi vo Francúzsku, týždeň v nafukovačke na Slovane a týždeň tu v Kraljeve. Viesť v Srbsku 2:0 je ako malý sen. Dúfam, že to v sobotu dotiahneme do úspešného konca a zavŕšime prekvapenie. Lukáš Klein sa pomalšie rozbiehal, ale potom hral excelentne, výborne servoval. Alex si najprv Lajoviča oťukal a od konca prvého setu bol na kurte lepším hráčom,“ zhodnotil.

Účasť istá pre Austráliu i USA

Okrem Slovákov majú účasť v 16-člennej skupinovej časti finálového turnaja aj výbery Austrálie, Veľkej Británie, Talianska, USA a Španielska.

Američania rovnako ako slovenskí tenisti si miestenku vybojovali vo februárovej kvalifikácii, v litovskom Vilniuse zdolali Ukrajincov hladko 4:0. Skupinová časť tohtoročného Davisovho pohára sa uskutoční v septembri po grandslamovom turnaji US Open v New Yorku.