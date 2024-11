Slafkovský (1+1) to konečne zlomil. Už ani nevedel, ako chutí gól (video)

Hokejisti Montrealu zvíťazili v Columbuse 4:3 po predĺžení a výrazný podiel mal na tom aj Juraj Slafkovský. Slovenský útočník strelil gól, pridal asistenciou a zmestil sa aj medzi tri hviezdy zápasu. Ako jediný hráč svojho tímu si pripísal dva body a ich počet v sezóne navýšil na trinásť (2+11).

Žartovanie po zápase

Dvadsaťročný Slovák čakal na gól 14 zápasov a na bod päť. Predtým v tejto sezóne skóroval iba 14. októbra proti Pittsburghu, ale na ľade Columbusu to zlomil. V 13. min prvej tretiny sa v strednom pásme zmocnil voľného puku, nakorčuľoval si do útočného pásma a strelou zápästím z ľavého kruhu prekonal Elvisa Merzlikinsa. Vyrovnal vtedy na 1:1.

V druhej tretine za stavu 1:2 v presilovke prihrávkou o mantinel umne vysunul do brejku Cola Caufielda a ten sa z podobných situácií nemýli. Strelil už svoj 13. gól v sezóne. Vyrovnaný zápas nakoniec rozhodol v prospech Montrealu po 44 sekundách predĺženia kapitán Nick Suzuki.

„Konečne som niečo urobil a je to skvelý pocit! Už je to nejaký čas, čo som strelil gól. Takmer som zabudol, aké to je skórovať. Práve som si spomenul,“ žartoval Slafkovský v rozhovore so zámorskými médiami.

Najlepšia odpoveď na kritiku

Na margo dôležitosti tohto víťazstva pre seba aj pre tím účastník tohtoročných majstrovstiev sveta v Česku dodal: „Bolo tam veľa dobrých rozhodnutí s pukom, ale stále môžem robiť veci lepšie. Samozrejme, mužstvu pomôže k nárastu sebavedomia víťazstvo s extra bodom v predĺžení. Spoločne niečo budujeme a toto je súčasť procesu.“

Slovenský krídelník na ľade strávil 13 minút a okrem bilancie 1+1 predviedol aj jeden bodyček a jeden blok. Zo štvrtého útoku sa posunul do druhého, keď väčšinu zápasu odohral po boku centra Christiana Dvoraka a krídelníka Brendana Gallaghera. Objavil sa však aj pri Kirbym Dachovi.

Výkon Slafkovského bol najlepšia odpoveď na množiacu sa kritiku v zámorí po individuálnych chybách, neproduktivite a preradení do štvrtého útoku. „Juraj odohral jeden zo svojich najlepších zápasov v sezóne a umožnil Montrealu vziať si z Columbusu dva body,“ napísal hokejový insider Canadiens Marc Dumont na sociálnej sieti X.