Slafkovský sa ani vo štvrtom útoku Montrealu nezlepšil. Ako ho rozbehnúť? (video)

Hokejisti Montrealu Canadiens opäť potvrdili, že herná aj výsledková kríza nie je v ich prípade žiadna novinka. V utorkovom súboji zámorskej NHL doma prehrali s Utahom HC 2:3 po predĺžení a momentálne má v celej súťaži menej bodov iba Chicago Blackhawks.

Na bránku súpera hráči Habs za takmer 65 minút vyslali iba 13 striel. Ani jednu z nich nemal na konte slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Ako člen štvrtého útoku s centrom Kirbym Dachom a fínskym krídlom Joelom Armiom odohral 11:29 minúty, čo bolo najmenej zo všetkých hráčov Canadiens v zápase.

Iba bodyčeky a mínuska

Slovenský útočník si zapísal päť bodyčekov a na konci mal pri mene mínusový bod. Zápas sa pre neho skončil už v 52. minúte, odvtedy sa už v žiadnom striedaní neobjavil.

Líder slovenského útoku na ZOH 2022 v Pekingu nebodoval už v piatich zápasoch, jeho tri asistencie z 11. novembra proti Buffalu sú už zabudnuté prachom.

Bol neviditeľný…

„Možno to nebol nevyhnutne jeho najhorší výkon. Problém bol najmä ten, že sme ani nevedeli, že hrá. Bol neviditeľný, ako keby ho preradenie do štvrtej formácie prinútilo zúžiť sa do podoby tieňa v obave, že ak by sa pritrafila nejaká chyba, mohlo by to znamenať aj vyradenie z celej zostavy,“ napísal Matt Drake na webe habseyesontheprize.com.

„Fakty sú také, že Slafkovský ani Dach nepodali výkony, ktoré by ich oprávňovali pomýšľať na návrat do niektorého z prvých dvoch útokov,“ dodal rovnaký zdroj.

Čo bude ďalej?

Stále platí, že 50-bodový útočník z minulej sezóne má na konte iba jeden strelený gól a dovedna 11 bodov. Zároveň stále je dosť času na nápravu hry jednotky draftu spred dvoch rokov aj celého tímu Montrealu. Mužstvo odohralo 21 zápasov a slovenský krídelník o tri menej.

„Je ťažké odhadnúť, čo bude nasledovať. Úplne odstrániť Slafkovského aj Dacha zo zostavy by bolo drastické, ale bol by to logický ďalší krok pre každého hráča, ktorý sa nedokáže stať súčasťou tímového jadra. Tréner St. Louis je v tejto chvíli v nezávideniahodnej pozícii, pretože musí nájsť spôsob, ako oboch týchto hráčov rozbehnúť. To, čo skúšal v utorok večer, nefungovalo. Dnes sa dozvieme, či má nejaké ďalšie nápady,“ zamyslel sa zámorský redaktor Drake.