Škriniar sa nebráni odchodu do Juventusu. Kluby už údajne rokujú

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar možno počas zimy zmení pôsobisko.

Ako referuje web Foot Mercato, z parížskeho Saint-Germain, kde nehráva toľko, koľko by chcel, môže odísť do talianskeho Juventusu Turín.

Škriniar už údajne kývol na takúto možnosť a podľa Foot Mercato sa už rozbehli rokovania medzi zástupcami oboch klubov.

Luis Enrique mu nedáva šancu

Niekdajší kapitán Interu Miláno, odkiaľ vlani odišiel do Francúzska, nedostáva v tejto sezóne 2024/2025 dostatok príležitostí. Tréner PSG Luis Enrique mu doprial iba 381 minút.

A keďže Juventus potrebuje „zaplátať dieru“ v strede obrany, ktorá vznikla zranením Brazílčana Gleisona Bremera, zacielil na 29-ročného Slováka.

Škriniar bol po prestupe do PSG súčasťou zostavy, no všetko otočilo v januári, keď utrpel zranenie členka. Po návrate sa opätovne nezačlenil do základnej jedenástky Luisa Enriqueho.