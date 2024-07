Šimkovičová sa oboznamuje s problémami slovenských kultúrnych pamiatok, niektoré z nich sú vo veľmi zlom stave

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) sa od pondelka oboznamuje so stavom slovenských národných kultúrnych pamiatok, múzeí, hradov a zbierok. Tím odborníkov z rezortu kultúry navštívil začiatkom týždňa Múzeum slovenskej dediny a Etnografické múzeum v Martine.

S fungovaním Konzervačného a digitalizačného centra SNK, kde sa digitalizujú a konzervujú vzácne historické knihy, sa ministerka oboznámila vo Vrútkach.

Návštevou expozície Martina Benku a Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice odborní zamestnanci spolu so Šimkovičovou pokračovali v utorok a následne sa presunuli do kaštieľa ážky, pričom deň zakončili prehliadkou Spišského hradu.

Ako informovalo ministerstvo, účelom návštev jednotlivých inštitúcií je oboznámenie sa s ich problémami a hľadanie riešení, ktoré pomôžu zachovať či zachrániť slovenské národné kultúrne pamiatky, pretože niektoré z nich sú vo veľmi zlom stave.

„Práve na Spiši sme so znepokojením sledovali stav Románskeho paláca, kde hrozí pád steny, dokonca trvalé poškodenie objektu. Keby k takej situácii došlo, Spišský hrad by mohol byť vyškrtnutý zo zoznamu UNESCO. Budeme sa tomu zo všetkých síl snažiť zabrániť, no mrzí ma, že kompetentní nechali situáciu zájsť až tak ďaleko,“ uviedla Šimkovičová.