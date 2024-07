Šimkovičovej ministerstvo vyjadrilo pochybnosti ohľadom nájomnej zmluvy na priestory pre Umelecko-dekoračné dielne SND

Ministerstvo kultúry (MK) SR vyjadrilo pochybnosti a obavy ohľadom zmluvy, ktorú Slovenské národné divadlo (SND) uzatvorilo s OC Karpatia. Zmluva sa týka nájmu priestorov bývalého obchodného domu Lamač pre Umelecko-dekoračné dielne (UDD) SND.

Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie MK SR Petra Bačinská. Rezort kultúry sa vyjadril, že má dôvod pochybovať o tom, že išlo o najlepšie možné riešenie spomedzi viacerých ponúk, ako to uvádza riaditeľ SND Matej Drlička.

Platenie priestorov

Bačinská uviedla, že podľa zmluvy z 12. júna tohto roka, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, si divadlo prenajíma predmetné priestory s výmerou 2 500 metrov štvorcových za 18-tisíc eur mesačne bez DPH.

„Slovenské národné divadlo platí nájomné už od 14. júna 2024, ale UDD sa reálne môžu do priestorov presunúť až po ich rekonštrukcii, ktorá má byť v zmysle zmluvy ukončená do 31. augusta 2024. SND tak už viac ako mesiac platí zo štátnych peňazí priestory, ktoré nemôže využívať,“ tvrdí.

Zaplatenie zábezpeky

Podotkla, že divadlo sa zaviazalo i k zaplateniu zábezpeky v sume 54-tisíc eur bez DPH, a tiež alikvotnej čiastky za jún v sume 10 200 eur bez DPH.

„Na webovej stránke divadla figurujú v registri prijatých faktúr k dátumu 17. júna 2024 tri faktúry od OC Karpatia, spolu na sumu 82 200 eur. Celkovo tak SND už preukázateľne vznikli náklady na sumu 82 200 eur bez DPH, aj keď priestory ešte stále nie sú použiteľné a nie je vysporiadaná ani zmena účelu stavby,“ vraví Bačinská.

Porušenie predpisov

Ministerstvo tiež podľa Bačinskej konštatuje porušenie predpisov rezortu kultúry zo strany Drličku.

„V predpise ministerstva kultúry 20/2023 je stanovené, že štatutár organizácie, ktorá je v pôsobnosti rezortu kultúry, sa musí zdržať uskutočňovania všetkých právnych úkonov, ktorých následkom by bol vznik, zmena alebo zánik zmluvných ako aj mimozmluvných vzťahov a akýchkoľvek iných právnych vzťahov s fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré nie sú nevyhnutné na zabezpečenie bežnej prevádzkovej činnosti organizácie,“ objasnila.

Dodala tiež, že je tiež povinný zdržať sa krokov súvisiacich s prijímaním rozhodnutí vo vzťahu k nakladaniu s majetkom a financiami organizácie, ktoré priamo nesúvisia so zachovaním bežnej prevádzky.

Neakceptovateľný postup

Drlička podľa nej od ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) súhlas na uzavretie zmluvy s OC Karpatia nemal. Ministerstvo označilo Drličkov postup za neakceptovateľný, zdôraznilo, že zmluva bola uzavretá bez vedomia ministerky a SND platí za priestory, ktoré zatiaľ nemôže používať.

„Tento postup je v rozpore s rozpočtovými pravidlami verejnej správy a je neprípustné, aby sa s verejnými financiami nakladalo takýmto nehospodárnym spôsobom,“ uzavrela Bačinská.

Prevádzková činnosť

Na tvrdenia MK SR zareagovalo SND. Stanovisko zaslala PR manažérka SND Jana Alexová. Divadlo uvádza, že predpisy rezortu kultúry týkajúce sa toho, že štatutári by sa mali zdržať právnych úkonov vedúcich k vzniku zmluvných vzťahov, ktoré nie sú nevyhnutné na zabezpečenie bežnej prevádzky, nijako neporušilo.

SND pri tom poukazuje na to, bez UDD nedokáže zabezpečiť svoju bežnú prevádzkovú činnosť, vzhľadom na to, že dielne vytvárajú scénickú i kostýmovú výpravu ku každej inscenácii v SND.

„Výroba scénických a kostýmových výprav patrí medzi základné predmety činnosti SND, ktoré upravuje Zákon č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle. SND informuje MK SR ohľadom všetkých úkonov a procesov spojených s rekonštrukciou UDD priebežne od roku 2022,“ informovala Alexová.

Využívanie priestorov v OC Lamač

SND tiež ozrejmilo, že priestory v OC Lamač využíva odo dňa, keď nadobudla zmluva o nájme účinnosť.

„UDD sa do dočasných priestorov s výmerou 2.500 m² začali sťahovať 20. 6. 2024, nakoľko pôvodné priestory UDD bolo pre začiatok rekonštrukcie nevyhnutné vyprázdniť najneskôr do konca júna. V dočasných priestoroch je aktuálne uskladnené všetko technologické a nástrojové vybavenie UDD,“ vysvetľuje Alexová a dodáva, že sťahovanie znamenalo presun vyše stovky veľkých strojov s celkovou hmotnosťou cez 20 ton, presun špecializovaného dielenského nábytku, ručného náradia, a tiež skladových zásob v objeme vyše 15 ton.

„Presun UDD do skladových priestorov a až následný presun do priestorov OC Lamač by predstavovalo dvojnásobné navýšenie nákladov na sťahovanie. V priestoroch OC Lamač súčasne prebiehajú v koordinácii s SND nevyhnutné úpravy a opravy, ktorých cieľom je zabezpečiť bezpečné a hygienicky nezávadné pracovné prostredie,“ ozrejmila Alexová.

Uhradená suma

Vysvetlila tiež, že suma 82 200 eur bez DPH, ktorú SND uhradilo po tom, ako zmluvy o nájme nadobudla účinnosť, zahŕňa 54-tisíc eur, ktoré predstavujú vratnú zábezpeku, alikvotnú čiastku za nájom počas júna v sume 10 200 eur, a tiež nájom za júl v sume 18-tisíc eur (všetky sumy sú bez DPH).

„SND teda do dnešného dňa nenávratne uhradilo prenajímateľovi alikvotné nájomné odo dňa, keď začalo priestory reálne využívať,“ zdôrazňuje Alexová.

Dôstojné pracovné podmienky

Podotkla tiež, že vedenie divadla UDD pripisuje rovnakú dôležitosť ako umeleckým súborom a považuje za jednu zo svojich priorít zaistiť im dôstojné pracovné podmienky.

„Od augusta im budú prístupné v dočasných priestoroch bývalého OC Lamač a od začiatku roka 2026 je plánovaný návrat do zrekonštruovaných priestorov na Mliekarenskej ulici,“ uzavrela Alexová.