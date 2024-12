Shiffrinovej pauza po nepríjemnom páde nebude krátka - FOTO, VIDEO

Od škaredého pádu americkej lyžiarky Mikaely Shiffrinovej uplynuli už dva dni. Najprv to boli okamihy hrôzy, potom čakanie a napokon hlboký výdych, že rekordérka súťažných svahov neutrpela vážnejšie poranenia.

Napriek tomu tak skoro nebude atakovať okrúhly stý triumf v seriáli Svetového pohára. Nateraz nie je známe, kedy by sa mohla vrátiť do súťažného kolotoča.

V pondelok sa opäť prihovorila priaznivcom, aby ich informovala o novinkách. Nevynechala ani slová vďaky za nekončiacu podporu zo všetkých strán.

„Bude to chvíľu trvať, minimálne pár týždňov, aby som mohla ísť naplno,“ napísala na sociálnych sieťach k videu, ktoré detailne zobrazilo jej sobotňajší pád.

„Ešte raz všetkým ďakujem za podporu a lásku. V konečnom dôsledku je to len malá dierka v bruchu, za čo som veľmi vďačná!“ doplnila sympatická Američanka.

Shiffrinová v sobotu viedla po 1. kole obrovského slalomu v Killingtone a v druhom kole šla ako posledná. Približne v polovici trate však spadla a dvakrát vrazila do bránok na svahu. Poranila si pri tom ľavé koleno a utrpela aj ľahké poranenie v oblasti brucha.

Podľa lekárov ide len o povrchové pomliaždeniny, nebola teda nutná operácia. Lyžiarke nariadili odpočinok a po zahojení rán môže pracovať na návrate do Svetového pohára.

Shiffrinovej sobotňajší pád pripomenul fanúšikom tohtoročný január a preteky Svetového pohára v Jasnej, keď Petra Vlhová v domácom prostredí spadla a poranila si koleno. A pauzuje doteraz, no v blízkej budúcnosti by sa rada vrátila do súťažného diania.

Američanku už v tomto roku mala jeden nepríjemný pád, ešte v sezóne 2023/2024 sa zranila pri zjazde v talianskej Cortine d’Ampezzo a nútene pauzovala necelé dva mesiace.