Shiffrinová bola po páde v šoku a bála sa vnútorného poranenia (video+foto)

Pri pohľade na sobotňajšiu jazdu Mikaely Shiffrinovej každého fanúšika zjazdového lyžovania až zamrazilo. V obrovskom slalome Svetového pohára totiž mala pád, po ktorom ju zo svahu museli transportovať zafixovanú na saniach.

Dvadsaťdeväťročná rekordérka putovala priamo do nemocnice na vyšetrenia, ktoré, našťastie, neodhalili vážnejšie zranenia. Shiffrinová by sa tak do kolotoča SP mohla vrátiť ešte počas decembra.

Počas nedele vydal tím okolo Američanky vyhlásenie, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS).

„Po páde bola Mikaela v šoku, nemohla sa hýbať a obávala sa prípadných vnútorných zranení. Je mimoriadne vďačná, že nemá poškodené väzy ani kosti. Má však ranu v oblasti brušnej dutiny a narazené svaly, preto v nedeľu nemohla súťažiť, keďže nemohla ani normálne chodiť. Vynechať preteky, ktoré pre Mikaelu znamenajú veľa, je pre ňu bolestivé, ale jej prioritou je liečba a zotavenie. Aj preto preteky sledovala iba z pohodlia domova,“ uvádza sa v správe.

Ešte v sobotu sa Mikaela prihovorila priaznivcom, aby sa o ňu neobávali. Vo videu ukázala aj ranu na svojom tele.

Shiffrinovej sobotňajší pád pripomenul fanúšikom tohtoročný január a preteky Svetového pohára v Jasnej, keď Petra Vlhová v domácom prostredí spadla a poranila si koleno. A pauzuje doteraz, no v blízkej budúcnosti by sa rada vrátila do súťažného diania.