Severokórejskí stolní tenisti sa odfotili s rivalmi z juhu na LOH 2024 v Paríži. Čaká ich doma ideologická previerka? (video)

Pre väčšinu pozorovateľov to bol dôkaz, že šport má schopnosť spojiť ľudí, aj keď žijú na opačných stranách jednej z najťažšie ozbrojených hraníc sveta. Jedným z najospevovanejších momentov parížskej olympiády sa stala selfie medailistov v stolnom tenise z rozdeleného Kórejského polostrova, no severokórejským športovcom tento moment priniesol problémy doma.

Severokórejskí stolní tenisti Kim Kum-jong a Ri Jong-sik, ktorí sa na selfie usmievali spolu s juhokórejskými hráčmi Lim Jong-hoonom a Šin Ju-binom, čelia v „komunistickej“ Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) „ideologickej previerke“.

Záber Severokórejčanov s Juhokórejčanmi sa objavil na oficiálnom instagramovom konte hier, kde získal stovky tisíc lajkov, pričom magazín People ho označil za jeden z top 12 momentov fair play na olympiáde v Paríži.

Podľa týždenníka Daily NK však spomenutí severokórejskí stolní tenisti musia po návrate do Severnej Kórey podstúpiť mesačnú „ideologickú očistu“, čo je obvyklý postup pre severokórejských športovcov, ktorí okúsili život mimo komunistického štátu.

