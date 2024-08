Severná Kórea opäť posiela na juh balóny s odpadom, magistrát v Soule varoval obyvateľov

Juhokórejská armáda oznámila, že Severná Kórea opäť posiela na juh balóny, ktoré pravdepodobne nesú odpad. Zbor náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl v sobotu uviedol, že vietor by mohol balóny zaniesť do regiónov severne od hlavného mesta Soul.

Magistrát v Soule a samospráva provincie Kjonggi poslali obyvateľom varovania, aby si dali pozor na predmety padajúce z oblohy a v prípade, že spozorujú balón, nech ho nahlásia vojenskej polícii.

Ako informuje agentúra AP, zatiaľ nie sú správy o tom, že by vznikli škody na majetku alebo niekto utrpel zranenia. Severná Kórea v ostatných týždňoch poslala smerom k jej južnému susedovi viac ako 2 000 balónov s odpadom.

Túto kampaň označila za odvetu za to, že juhokórejskí aktivisti posielajú cez hranicu letáky s propagandou proti severokórejskému režimu. Balóny sa podpísali pod stupňovanie psychologického boja medzi znepriatelenými Kóreami, ktorý pridáva napätiu na Kórejskom polostrove.

Soul na severokórejskú balónovú kampaň zareagoval vysielaním propagandy či K-popových skladieb z reproduktorov pri hranici smerom na sever. Odborníci tvrdia, že Pchjongjang takéto vysielanie nenávidí, pretože sa obáva, že by to mohlo demoralizovať jednotky a obyvateľov v prvej línii.

