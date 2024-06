Severná Kórea vypustila na Južnú Kóreu balóny plné odpadkov, bezprostredne neboli hlásené žiadne zranenia ani škody

Severná Kórea podľa juhokórejskej armády vypustila množstvo balónov s odpadkami smerom na územie južného suseda. Pchjongjang to nazýva odvetou za aktivistov, ktorí za hranicu údajne hádzali protiseverokórejské letáky.

Juhokórejské ministerstvo obrany bezprostredne nekomentovalo počet balónov ani to, koľko ich pristálo v Južnej Kórei. Juhokórejská tlačová agentúra Jonhap s odvolaním sa na anonymné vojenské zdroje uviedla, že predstavitelia v sobotu večer našli v oblastiach hlavného mesta Soul a neďalekej provincie Kjonggi asi 90 balónov, ktoré zhadzovali papierový a plastový odpad a cigaretové ohorky.

Armáda ľuďom odporučila, aby si dávali pozor na padajúce objekty a nedotýkali sa predmetov, o ktorých je podozrenie, že pochádzajú zo Severnej Kórey, ale namiesto toho ich nahlásili vojenským alebo policajným úradom. Bezprostredne neboli hlásené žiadne zranenia alebo škody.

Vypustenie balónov zo Severu sa pridalo k nedávnej sérii provokatívnych krokov, medzi ktoré patrí neúspešné vypustenie špionážneho satelitu a množstvo skúšok rakiet krátkeho doletu, o ktorých Sever povedal, že majú demonštrovať schopnosť preventívne zaútočiť na Juh.

