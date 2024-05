Severná Kórea odpálila sériu desiatich balistických rakiet, ostražitosť a dohľad muselo zvýšiť aj Japonsko

Severná Kórea vo štvrtok odpálila sériu pravdepodobných balistických rakiet do vôd pri jej východnom pobreží. Zbor náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl informoval, že zaznamenali zhruba 10 projektilov z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), ktoré sú zrejme balistické strely krátkeho doletu.

Rakety vystrelili z oblasti hlavného mesta Pchjongjang, pričom preleteli zhruba 350 kilometrov a dopadli do vody. Juhokórejská armáda podľa zboru zvýšila dohľad a ostražitosť a úzko zdieľa informácie so Spojenými štátmi a Japonskom.

Japonská pobrežná stráž medzičasom vydala varovanie pre námornú bezpečnosť a vyzvala lode na opatrnosť, ak nájdu nejaké spadnuté predmety. Japonský premiér Fumio Kišida povedal novinárom, že strely podľa všetkého dopadli pred japonskou výlučnou ekonomickou zónou a zatiaľ nemajú správy o škodách. Kroky KĽDR ostro odsúdil.

Štvrtkové odpálenie striel prišlo po tom, čo Severná Kórea od utorka vyslala do Južnej Kórey stovky balónov s odpadom. Krok je odveta za to, že juhokórejskí aktivisti posielajú cez hranicu balóny s letákmi s propagandou proti KĽDR.

🚨Video of North Korea launching a projectile over the Japanese Island prefectures, following which it exploded in the air.

The projectile malfunctioned and exploded in the air itself, this video was shot from the Liaoning province of China

South Korean military says the… pic.twitter.com/R2VdlSrsPJ

— {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) May 27, 2024