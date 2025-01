Šéf SFZ Kováčik: Do ostatných zväzov sa nestarám. Klíma v spoločnosti je v rukách ľudí - VIDEO

Ján Kováčik je prezidentom Slovenského futbalového zväzu (SFZ) nepretržite od jesene 2010, teda 14 a pol roka. Počas svojho šéfovania zažil 11 rôznych ministrov školstva, pod ktorý až do roku 2024 jeho inštitúcia patrila. Absolvoval rôzne vzostupy a pády, pričom takmer vždy sa atmosféra vo futbalovej obci pod Tatrami vnímala a hodnotila na základe výsledkov seniorskej reprezentácie.

Koncepčná práca prináša ovocie

Mužská reprezentácia SR si aktuálne pod taktovkou trénera Francesca Calzonu užíva jedno z najvydarenejších období v ére samostatnosti, aj preto 62-ročný rodák z Čierneho Balogu nestratil motiváciu a chuť zotrvať vo funkcii.

„Motivujú má veci ako napríklad blížiaci sa európsky šampionát hráčov do 21 rokov. To, že sa bude hrať na Slovensku, nie je náhoda. Je to výsledok viac než 10-ročného procesu budovania štadiónov a infraštruktúry. Európska futbalová únia nám vložila dôveru aj preto, že sme v minulosti úspešne organizoval ME hráčov do 17 a 19 rokov či kongres UEFA,“ uviedol Kováčik.

Šéf slovenského futbalu reagoval aj na kritiku mnohých, že chýba koncepcia. „Ak by sme ju nemali, asi ťažko by bol seniorský tím tam kde je. Asi ťažko by sa ‚sedemnástka‘ dostala po prvý raz na MS či ženský výber do baráže. Cítime, že naša práca prináša ovocie. Navyše, k tým výsledkom je potrebné sa dopracovať jednotlivými krokmi. Schody je potrebné si vyšliapať, vo futbale totiž neexistuje rýchlovýťah,“ vyjadril svoj názor.

Kováčika tiež motivuje absencia množstva tréningových plôch. „Nesmierne veľa ihrísk zmizlo kvôli developerským projektom. Potrebujeme zrekonštruovať a vystávať ešte ďalšie štadióny v okresných mestách, vo futbalových baštách,“ načrtol plány do ďalších rokov.

Najlepší rok od nástupu do funkcie

Slovensko je v súčasnosti v náročnej fáze. Veľká časť populácie vníma, že funkčnosť mnohých inštitúcii je zlá. Vyplýva z toho spoločenské pnutie. Nálada medzi ľuďmi a celková atmosféra majú ďaleko od optima.

Mnoho tém naberá až extrémny polarizačný ráz. Slovenský futbalový zväz však pri porovnaní s inými inštitúciami (napríklad NRSR, Slovenská národná galéria, Slovenský zväz ľadového hokeja a iné, pozn.) z toho vychádza oveľa lepšie.

Objektívne, s výnimkou „ságy o dvoch stoličkách Calzonu“ nemuselo futbalové hnutie riešiť nejakú vážnu kauzu. „Všetko sme navyše podčiarkli výsledkami, ktoré znamenajú, že rok 2024 bol možno najúspešnejší v histórii, minimálne od môjho nástupu do funkcie. Tu treba dať do kontextu aj postup Slovana Bratislava do Ligy majstrov,“ povedal Kováčik.

Do ostatných športových zväzov sa nestará

Zjednodušene povedané, SFZ sa aktuálne vymyká z aktuálnych noriem a vykazuje výrazné znaky funkčnosti, bez očividných káuz.

„Do ostatných sa nestarám, ale spolu s kolegami sa snažíme o to, aby naše prostredie bolo čo najzdravšie a aby sme museli riešiť čo najmenej problémov. Pokiaľ ide o celkovú klímu v spoločnosti? Všetko je v ľudoch. Ľudia to majú vo svojich rukách,“ uzavrel Kováčik.