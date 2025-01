Košice budú fínske, Prešov vypredaný, tvrdí prezident SFZ Kováčik pred júnovými ME hráčov do 21 rokov

Do začiatku veľkého futbalového sviatku pod Tatrami, ME vo futbale hráčov do 21 rokov, ostáva už len 141 dní. Najväčšie futbalové podujatie, na ktorého organizácii sa môže Slovensko podieľať vzhľadom na svoje infraštruktúrne kapacity, je podľa prezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Jána Kováčika všetko pripravené.

„Štadióny sú nachystané. Pokiaľ ide o prešovský futbalový stánok, tak aj ten je v štádiu, že k požadovanému termínu bude pripravený. Inak tomu nie je ani v súvislosti s ubytovacími jednotkami, hotelmi a tréningovými plochami. Dnes môžem povedať, že všetko je na jednotku“, zhodnotil šéf slovenského futbalu v relácii V športovom SITE.

Túžba po prekročení 300-tisícovej diváckej hranice

Spokojnosť v radoch SFZ vládne aj s diváckym záujmom o tento turnaj. Predaných je už viac než 90-tisíc lístkov. „Je to tak. Môžem prezradiť pikošku, že práve prešovský štadión, aj napriek tomu že ešte nie je úplne dokončený, tak je vypredaný,“ prezradil Kováčik a pridal ďalšiu zaujímavosť. „Fíni si do Košíc kúpili už viac ako 5-tisíc lístkov,“.

Hotelieri a majitelia reštauračných zariadení v druhom najväčšom meste na Slovensku sa tak môžu tešiť na vyššie zisky . Priaznivci z krajiny tisícich jazier sa zasa tešia na tunajšie ceny. „Myslím si, že tie už poznajú. Napríklad z MS v ľadovom hokeji,“ pridal s úsmevom Kováčik.

„Slovensku organizácia tohto podujatia prinesie prestíž. Nie len slovenskému futbalu, ale Slovensku ako krajine. Je veľmi dôležité zdôrazniť, že tento turnaj sa hrá na celom našom území. Nejde o dve či tri mestá, ale hrá sa na ôsmich rôznych štadiónoch v ôsmich rôznych mestách, čo je neporovnateľné z akýmkoľvek iným významným podujatím na Slovensku,“ načrtol prezident SFZ, ktorý zároveň vyslovil túžbu, že si cestu na štadióny nájde dovedna viac ako 300-tisíc divákov.

Úspechom postup zo skupiny

Elitné európsky výbery prešpikované talentmi sa na Slovensku predstavili už v roku 2000. Domáci futbalisti pod vedením trénera Dušana Radolského obsadili 4. priečku, vďaka čomu sa kvalifikovali na OH v Sydney.

Ak by sa aktuálnemu tímu podarilo tento výsledok zopakovať, bolo by to mimoriadne pozitívne. „Ja budem za výrazný úspech považovať už postup z skupiny. Je v nej totiž náročná konkurencia,“ povedal Kováčik narážajúc na skutočnosť, že súperom výberu kouča Jaroslava Kentoša budú Taliani, Španieli i Rumuni.

Výrazný otáznik stále visí nad skladbou reprezentačného tímu, ktorý sa pobije o úspech. Vekové kritéria totiž spĺňa viacero hráčov, ktorí už tvoria širšie jadro seniorskej reprezentácie. Stačí spomenúť Adama Oberta, Tomáša Suslova či Lea Sauera.

„Na túto otázku by vedel lepšie zodpovedať tréner Kentoš, ktorý intenzívne o tejto veci komunikuje s trénerom Calzonom. Ja pevne verím, že sa obaja na menách žiadaných hráčov dohodnú,“ uzavrel najvyššie postavený muž v slovenskom futbale.

