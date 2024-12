Šéf nemeckej opozície pricestoval do Kyjeva, aby rokoval o pomoci Ukrajine

Kandidát na nemeckého kancelára z opozičnej konzervatívnej aliancie CDU/CSU Friedrich Merz pricestoval v pondelok do Kyjeva. Uviedla to nemecká verejnoprávna rozhlasová a televízna spoločnosť Deutsche Welle, informuje spravodajský web Kyiv Independent.

„Cieľom mojej návštevy je oboznámiť sa so súčasným stavom obrany krajiny,“ povedal Merz po príchode do Kyjeva. Merz, ktorý kritizuje nemeckého kancelára Olafa Scholza za jeho údajne váhavý prístup pri podpore Ukrajiny, má najväčšie šance stať sa po februárových predčasných voľbách novým kancelárom.

Konzervatívny politik vyzval na vyhlásenie ultimáta ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, aby zastavil svoju agresiu na Ukrajine. V opačnom prípade by Západ zrušil všetky obmedzenia Kyjeva týkajúce sa úderov hlboko na ruské územie a Berlín by Ukrajine dodal rakety Taurus, navrhol Merz. Scholz odmietol poskytnúť Ukrajine riadené strely Taurus s doletom 500 kilometrov pre obavy, že by to zatiahlo Nemecko do vojny.