Rýchlosť a výkon spoja Porsche a konské pólo už tento víkend na výnimočnom podujatí v Šamoríne

Nie každý šport je tak akčný, rýchly a zároveň elegantný ako je konské pólo. Hráči v úhľadných tričkách a vysokých čižmách bojujú v aréne na piesku a snažia sa streliť čo najviac gólov. Celý dojem umocňuje grácia a pohyb ušľachtilých koní, ktoré spolu s jazdcami podávajú úžasné výkony. Tento výnimočný zážitok môžete prežiť už nadchádzajúci víkend (28. – 30. jún) v X-BIONIC Sphere v Šamoríne, kde sa uskutoční ďalší ročník Farrier ´s Arena Polo Cup by Porsche. Ako už plynie zo samotného názvu, partnerom podujatia je Importér značky Porsche na Slovensku.

Konské pólo je veľmi kontaktný šport, čo sa týka koní aj hráčov. Počas štyroch sedem minútových štvrtín do seba hráči aj kone narážajú, vytláčajú a snažia sa obohrať súpera. Dôležitým prvkom tohto športu sú preto aj povinné ochranné prvky. „Hráči majú vysoké čižmy, chrániče na kolená a lakte, ochranné okuliare, prilbu. Niektorí hráči používajú aj chránič na tvár či chrbticu. To už je však na dobrovoľnej báze,“ ozrejmil dlhoročný hráč konského póla Ladislav „Laci“ Kollár, ktorý hráva doma aj v zahraničí.

Foto: Porsche Slovensko

Chránené sú aj kone, keďže počas hry ich môže zasiahnuť úder palicou, lopta či iný kôň alebo hráč. Na predných aj zadných nohách majú bandáže. Tie sa bežne používajú pri konských športoch a uväzujú sa od kopýt smerom nahor. Na predné nohy ešte prichádzajú chrániče a na kopytá tzv. zvony brániace poraneniu.

Čo si asi každý všimne je neobvyklý a výnimočný vzhľad týchto koní. Aby sa predišlo úrazom, hriva sa im strihá „na ježka“ a chvost na tri krát uväzuje do krátkeho copu. Veď kone sa pri hre pohybujú až rýchlosťou 60 km/h, čo je vskutku veľká rýchlosť. Možno aj preto hráči konského pólo milujú rýchle a výkonné autá. Mimo sedla, kedy uháňajú spolu so súpermi v aréne, si radi vychutnajú „hru“ výkonného motora či výnimočný pocit pri zrýchlení. Spojenie značky Porsche s konským pólom tak dáva zmysel a súzvuk rýchlej jazdy na koni a napríklad v novom elektrickom Porsche Taycan vyvoláva rovnaké pocity.

Foto: Porsche Slovensko

Je to najmä pocit zrýchlenia, ktorý je tak autentický za volantom nového elektrického Porsche Taycan a v konskom sedle počas zápasu. Tlačidlo „push to pass“ na desať sekúnd zrýchli tak prudko, že vodič zacíti to príjemné šteklenie v žalúdku. K značke Porsche aj preto, no nielen preto, vzhliadajú milióny dospelých aj detí už celé generácie. Výnimkou nie je ani slovenský hráč konského póla Lukáš Zaťko. Len 15-ročný jazdec sa tomuto športu venuje tri roky a tréneri si všimli jeho veľký talent. Svoje umenie už ukázal na tréningoch v Argentíne či Španielsku. Prvý veľký zápas ho však čaká až posledný júnový víkend na podujatí Farier ´s Arena Polo Cup by Porsche. „Samozrejme, na závody sa dôkladne pripravujem. Mám svojho mentálneho kouča, zároveň trénujem na koňoch jazdu a pólo a to takmer každý deň,“ prezradil o nadchádzajúcom turnaji talentovaný športovec.

Mladý hráč konského póla dokonca uvažuje o profesionálnej kariére, avšak na Slovensku určite nie. V našich končinách sa konským pólom zarábať príliš nedá. Aj to je možno motivácia k splneniu jedného zo snov, ktoré tento mladík má. A to je vlastniť Porsche 911. „Ako mladší hráč, mám v sebe množstvo adrenalínu a mám rád poriadnu rýchlosť. Láska k rýchlosti je u mňa od detstva a aj preto mám rád športové autá,“ uzavrel Lukáš Zaťko.

